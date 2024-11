FHO Racing BMW: 2025 mit Peter Hickman und Davey Todd

Die Verpflichtung für den Macau Motorcycle GP war ein Vorzeichen dafür, dass Davey Todd in der kommenden Saison bei FHO Racing der Teamkollege von Peter Hickman sein könnte. Jetzt kam die offizielle Bestätigung.

Die diesjährige Tourist Trophy stand im Zeichen von drei Fahrern. Michael Dunlop überbot mit seinen vier Siegen die Bestmarke von 26 TT-Siegen seines legendären Onkels Joey Dunlop, Peter Hickman erwies sich im Superbike-Rennen als unschlagbar und Davey Todd, der vom Team Milenco by Padgett’s Motorcycles zu Milwaukee BMW Motorrad gewechselt war, entschied das Superstock-Rennen und die Senior-TT für sich.

Auch in der britischen Superstock-Meisterschaft war Todd diese Saison ein Klasse für sich. Zwölfmal fuhr er aufs Treppchen, dreimal davon als Sieger. Nach 2022 ging damit der Titel an den 29-jährigen Briten aus der Grafschaft North Yorkshire. Kein Wunder, dass er endlich auch in der Königsklasse – der British Superbike Championship BSB – seine außergewöhnlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen und gegen die Besten antreten will.

Sein Start für das Team FHO Racing beim Einladungsrennen in Macau war ein erstes Anzeichen dafür, dass sich im Hintergrund eine Vereinbarung mit der erfolgreichen Mannschaft von Teambesitzerin Faye Ho anbahnen könnte oder sogar bereits abgeschlossen wurde. Sein künftiger Teamkollege Peter Hickman ließ auf Facebook die Bombe platzen: «Ich freue mich, 2025 an der Seite von Davey in der BSB und bei den Isle of Man TT Races zu fahren!»

«Für 2025 fahren mit Pete und Davey zwei talentierte Piloten für uns», freut sich die Teambesitzerin. «Davey steigt in die Superbike-Klasse auf, nachdem er die Superstock-Meisterschaft zum zweiten Mal gewonnen hat. Er hat unglaublich viel Energie und Talent. Ich bin so froh, ihn an Bord zu haben. Wir werden ihn bei seiner Entwicklung nach Kräften unterstützen und hoffen, dass er einige starke Ergebnisse für uns einfahren wird. Ich denke, wir haben eine starke Saison vor uns.»