Überschaubare Nennliste für Macau Motorcycle GP 2024

Im Vorjahr fanden sich noch vier Fahrer aus dem deutschsprachigen Raum in der Nennliste für den Macau Motorcycle GP (16.11.). Heuer wurde vom Veranstalter nur noch der Österreicher Julian Trummer akzeptiert.

Seit heute steht fest, wer dieses Jahr am Macau Motorcycle Grand Prix teilnehmen darf. Lediglich 20 Fahrer – das sind immerhin sieben weniger als vor der Coronavirus-Pandemie – wurden dieses Mal von den Organisatoren für die Veranstaltung in Chinas Spielermetropole eingeladen. Mit Michael Rutter, er ist mit neun Siegen und elf weiteren Podiumsplatzierungen der mit Abstand erfolgreichste Pilot auf dem 6,115 Kilometer langen Guia Circuit, Peter Hickman sowie Erno Kostamo finden sich drei Macau-Triumphatoren und mit Davey Todd ein Sieganwärter auf der provisorische Nennliste. Auch der Österreicher Julian Trummer wurde als würdig empfunden am Rennen teilzunehmen.

Neben dem Deutschen David Datzer, der 2022 den zweiten Platz und 2023 den dritten Platz belegt hatte, fielen auch die beiden Schweizer Lukas Maurer und Olivier Lupberger und etwas überraschend auch der schnelle Brite Phillip Crowe den strengeren Auswahlkriterien zum Opfer. Gesamtsiege in der International Road Racing Championship sind offensichtlich keine Empfehlung, man muss unbedingt Zielankünfte beim North West 200 oder der Tourist Trophy vorweisen können. Wer also dieses Jahr wie Datzer, Maurer und Crowe bei einem dieser Veranstaltungen vom Pech verfolgt wurde, muss heuer zuhause bleiben.

«Ehrlich, ich fühle mich verarscht», findet Datzer, der beim Macau Motorcycle GP immerhin zweimal auf dem Siegertreppchen stand und diese Saison vor Maurer die Gesamtwertung der IRRC Superbike für sich entschieden hat, deutliche Worte zur Vorgangsweise der Organisatoren. «Vor zwei Jahren waren wir Mitteleuropäer gut genug, dem Veranstalter die Show zu retten. Im Gegensatz zu unseren britischen Kollegen haben wir uns breiterklärt wegen der Coronavirus-Pandemie vor dem Rennen einige Tage in einem kleinen Hotelzimmer eingesperrt in Quarantäne zu verbringen. Das ist jetzt der Dank dafür.»

Und weiter: «Was soll ich sagen zu dieser Starterliste zum Macau GP 2024? Es freut mich für alle Newcomer, die starten dürfen, so ehrlich bin ich, weil ich es selbst damals auch sehr geschätzt habe dabei sein zu dürfen, auch wenn der Weg etwas schwieriger war mit Corona. Sicherlich alles verdient. Jeder, der dort startet, hat die Saison sicherlich gute Leistungen gezeigt, aber ich denke, andere hätten es sicherlich ohne <saudumme Regeln> auch verdient... Dann würde das Starterfeld statt mit 20 Fahrern auch noch ein wenig mehr gefüllt sein. Aber ich denke, das ist nicht wichtig. Dennoch allen Fahrern 2024 viel Glück.»

«Anfangs war ich ziemlich wütend», brachte Maurer, dem als Vierten 2022 und Sechsten 2023 dieses Jahr durchaus ein vorderer Platz zuzutrauen gewesen wäre, seine verständliche Verärgerung gegenüber SPEEDWEEK.com zum Ausdruck. «Die Organisatoren von Macau behandeln die Starter wirklich sehr ungut. Jedes Jahr werden Versprechungen gemacht, die anschließend nicht eingehalten werden. Allgemein ist die Kommunikation aus meiner Sicht immer sehr herablassend, daher wundert es mich nicht, dass es nun so gelaufen ist.»

Teilnehmerliste Macau Motorcycle GP 2024

2 – Paul Jordan (GB), Honda

3 – Martin Morris (GB), Honda

5 – Craig Neve (GB), BMW

6 – Sam West (GB), BMW

8 – Michael Rutter (GB), BMW

22 – Paul Williams (GB), Yamaha

23 – Marcus Simpson (GB), Honda

24 – Amalric Blanc (F), Honda

25 – Davey Todd (GB), BMW

32 – Luca Gottardi (I), BMW

38 – Erno Kostamo (FIN), BMW

44 – Rob Hodson (GB), Honda

54 – David Johnson (GB), Suzuki

64 – Matt Stevenson (GB), Kawasaki

67 – Michael Evans (GB), Kawasaki

88 – Peter Hickman (GB), BMW

91 – Julian Trummer (A), Honda

119 – Kris Duncan (GB), Yamaha

174 – Laurent Hoffmann (B), BMW

361 – Ryan Whitehall (GB), Yamaha