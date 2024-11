Pole-Position für Davey Todd, Julian Trummer auf P7

Aller guten Dinge sind drei. Nach zwei Tagen, an denen sie zur Untätigkeit verurteilt waren, konnten die Road Racer in Macau endlich loslegen. Davey Todd holte sich die Pole-Position, Julian Trummer startet von Platz 7.

Eine nasse Strecke jeweils zu Trainingsbeginn und Kollegen aus der Zunft der Vierradpiloten, deren Talent mit ihrer Risikobereitschaft nicht Schritt halten konnte – sie produzierten Unfälle und damit verbundene zeitraubende Unterbrechungen am laufenden Band –, sorgten dafür, dass weder am Donnerstag, noch am Freitag ein Training für den 56. Macau Motorcycle Grand Prix stattfinden konnte.

Am dritten Tag war es für die Road Racer endlich so weit. Doch anfänglich sah es abermals danach aus, als ob sich alles gegen sie verschworen hätte. «In der Free Practice Session hat es natürlich pünktlich zu Beginn zu regnen begonnen. Wir sind raus, ich habe dann aber nach zwei Runden abgebrochen, weil es zu gefährlich war. Der Regen wurde dann stärker und wir mussten zusehen, wie die Strecke noch nasser wurde und unsere Zeit herunterlief», kommentierte der Österreicher Julian Trummer die nervenaufreibende Situation.

Nach einer längeren Pause, in der die britischen Favoriten Peter Hickman und Davey Todd ihren Kollegen nahelegten, bei den vorherrschenden Mischverhältnissen kein allzu großes Risiko einzugehen, wurde das Training wieder aufgenommen, nur um wenig später wieder mit der roten Flagge gestoppt zu werden. Der Finne Erno Kostamo hatte eine Ölspur gelegt. Erst nach einer eingehenden Inspektion durch die verantwortlichen Funktionäre konnte das Qualifying abermals aufgenommen werden.

Ein schwerer Zwischenfall 18 Minuten vor Trainingsende brachte die nächste Unterbrechung. Der britische Kawasaki-Pilot Matt Stevenson war eingangs Police Corner mit hoher Geschwindigkeit in die Streckenbegrenzung geknallt und regungslos neben seinem Motorrad liegengeblieben, was anfangs zu wilden Spekulationen führte. Später kam Entwarnung. Sein Team teilte mit, dass er sich beim furchterregend aussehenden Sturz eine Rückenverletzung zugezogen hatte, die keine Operation erforderlich macht.

In der verbleibenden Zeit sicherte sich Davey Todd die Pole-Position. Dahinter sorgte Erno Kostamo (38 Motorsport by penz13 Racing) für ein Überraschung. Er konnte sowohl den vierfachen Macau-Sieger Peter Hickman, als auch Macau-Rekordmann Michael Rutter, beide starten wie Todd für das Team der aus Macau stammenden Faye Ho, hinter sich lassen.

Julian Trummer (Jackson Racing powered by Prosper2) beendete das turbulente Zeittraining an der siebenten Stelle. Er wird morgen um 08.00 Uhr Ortszeit (01.00 Uhr MZ) seinen dritten Macau Motorcycle Grand Prix aus der dritten Startreihe in Angriff nehmen. Der Steirer hofft auf ein gutes Ergebnis. Im Vorjahr war sein Rennen zu Ende, bevor es überhaupt begonnen hatte, nachdem das Hinterrad seines Motorrades in der Aufwärmrunde plötzlich ohne Vorwarnung blockiert hatte.

Ergebnisse Macau Motorcycle GP, Zeittraining (16. November):

1. Davey Todd (GB), BMW, 2:25,563 min. 2. Erno Kostamo (FIN), BMW, 2:25,820. 3. Peter Hickman (GB), BMW, 2:26,155. 4. Michael Rutter (GB), BMW, 2:28,115. 5. Robert Hodson (GB), Honda, 2:28,681. 6. Paul Jordan (IRL), Honda, 2:29,790. 7. Julian Trummer (A), Honda, 2:31,914. 8. Michal Evans (GBM), Kawasaki, 2:32,641. 9. Craig Neve (GB), BMW, 2:33,386. 10. Laurent Hoffmann (B), BMW, 2:34,156. 11. Amalric Blanc (F), Honda, 2:36,195. 12. Marcus Simpson (GBM), Honda, 2:36,783. 13. Luca Gottardi (I), BMW, 2:37,153. 14. Samuel West (GB), BMW, 2:37,193. 15. Paul Williams (GB), Yamaha, 2:37,388. 16. Ryan Whitehall (GB), Yamaha, 2:38,338. Nicht qualifiziert: 17. Matt Stevenson (GB), Kawasaki, 2:40,594. 18. Sam Johnson (GB), Suzuki, 2:42,175. 19. Kris Duncan (GB), Yamaha, 2:42,254. 20. Martin Morris (GB), Honda, 2:43,301.