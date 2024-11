Macau GP: Nasse Verhältnisse verhindern Training

Regen sorgte in Macau für die Absage des freien Trainings

Nachdem die Vorbereitungsarbeiten für den 56. Macau Motorcycle Grand Prix abgeschlossen waren, standen am Donnerstagfrüh die 20 eingeladenen Rennfahrer für das freie Training bereit, doch es sollte nicht sein.

Alles war angerichtet für ein spannendes freies Training für den 56. Macau Motorcycle Grand Prix auf dem 6,115 Kilometer langen und von Leitplanken gesäumten Guia Circuit. Die 20 Motorräder standen für die ersten Runden bereit und auch die Rennfahrer aus Großbritannien, Irland, Österreich, Belgien, Finnland, Frankreich, Italien und der Isle of Man warteten mit Spannung auf den Trainingsbeginn.

Aus sportlicher Sicht war man auf das Duell zwischen Peter Hickman und Davey Todd gespannt. Im Vorjahr lieferten sich die beiden Briten über lange Strecken einen unterhaltsamen Schlagabtausch, den Hickman letztendlich für sich entscheiden und Sieg Nummer 4 in der früheren portugiesischen Enklave sicherstellen konnte.

Dieses Jahr treten sie in der chinesischen Spielermetropole für Team FHO Racing BMW Motorrad an. Doch das erste Kräftemessen als Teamkollegen fiel im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser. «Guten Morgen in die Heimat. Leider musste heute unser Training wegen anhaltenden Regen abgesagt werden», hielt Julian Trummer seine Fans über die Entwicklungen auf dem Laufenden.

«Neuer Plan wäre nun für morgen Früh anstatt des eigentlichen ersten Qualifyings das freie Training zu fahren und am Nachmittag dann das Zeittraining zu haben, aber leider sieht auch für morgen die Wettervorhersage eher bescheiden aus. Mal schauen.... gegen das Wetter sind wir alle machtlos», so der 33-jährige Österreicher, der als einziger deutschsprachiger Fahrer eingeladen wurde.

Zeitplan (Ortszeit, Zeitverschiebung plus 7 Stunden)

Freitag, 15. November

07:45 bis 08.30 Uhr Freies Training

16:15 bis 17:00 Uhr Qualifying

Samstag, 16. November

07:20 bis 07:40 Warm-up

09.30 bis 10:15 Uhr Rennen (12 Runden)