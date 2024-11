Erneut kein Training, Rennen auf Sonntag verschoben

Kein Training am Donnerstag, kein Training am Freitag, für die Motorradrennfahrer entwickelte sich der 56. Macau Motorcycle Grand Prix zum Desaster. Das Rennen wurde von Samstag auf Sonntag gelegt.

Der Ausläufer eines Taifuns sorgte am Donnerstag dafür, dass das freie Training für den 56. Macau Motorcycle Grand Prix ersatzlos gestrichen wurde. Zum Zeitpunkt, zu dem die Motorräder dieses Jahr erstmals loslegen sollten, war es noch nass. Auf einer Strecke, die auch bei besten Verhältnissen als äußerst gefährlich eingestuft werden muss, erschien den Verantwortlichen das Risiko als zu hoch.

Auch am Freitag, an dem ursprünglich beiden Qualifyings anberaumt waren, mussten die Motorräder in den Boxen bleiben. Weil wie am Tag davor war das 6,115 Kilometer lange und von Mauern und Leitplanken gesäumte Asphaltband am Morgen nass war, wurde ein neuer Zeitplan veröffentlicht. Das freie Training wurde auf Nachmittag verschoben, das Zeittraining sollte am Samstagvormittag das Warm-up ersetzen.

Die Rechnung wurde aber ohne die Fahrer des Greater Bay Area GT Cups und des FIA FR World Cups gemacht. Ihre Risikobereitschaft führte zu unzähligen Unfällen, die teils lange Unterbrechungen nach sich zogen, um die verunglückten Boliden zu bergen, die Ölspur zu beseitigen, die beschädigte Streckenbarriere zu reparieren und somit die Strecke wieder in einen fahrbaren Zustand zu versetzen.

Währenddessen mussten die zur Untätigkeit verurteilten Zweiradpiloten hilflos mit ansehen, wie die Zeit erbarmungslos voranschreitet und die Chancen auf ihren ersten Einsatz immer mehr schwinden. Weil um 18.00 Uhr Ortszeit der Kurs wieder für den öffentlichen Verkehr freigegeben werden musste, fiel zur großen Enttäuschung ihr Training zum zweiten Mal in Folge der Absage zum Opfer.

Nach stundenlangen Beratungen wurde von den Organisatoren ein überarbeiteter Zeitplan erarbeitet. Am Samstag geht es für den Österreicher Julian Trummer und seinen Kollegen um 07.20 Uhr Ortszeit mit dem sechzigminütigen freien Training los. Nach einer kurzen Pause gibt es ein einstündiges Qualifying. Der Start zum 12-Runden-Rennen findet am Sonntag um 08.00 Uhr statt.

Wer sich die Trainingseinheiten und auch das Rennen nicht entgehen lassen will, hat sowohl auf Facebook, YouTube oder der offiziellen Webseite der Veranstaltung die Möglichkeit dazu.

Zeitplan (Ortszeit, Zeitverschiebung plus 7 Stunden)

Samstag, 16. November

07:10 bis 08.20 Uhr Freies Training

08:50 bis 09:50 Uhr Qualifying

Sonntag, 17. November

07:00 bis 07:20 Warm-up

08:00 bis 08:45 Uhr Rennen (12 Runden)