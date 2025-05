North West 200: Nachfolger von Glenn Irwin gesucht

Nachdem der elffache Superbike-Sieger beim North West 200, der Nordire Glenn Irwin, dem Straßenrennsport den Rücken zugekehrt hat, gibt es einige Anwärter seinen Platz einzunehmen.

Unglaubliche elf Mal in Serie gewann Glenn Irwin beim North West 200 seit 2017 die Rennen der Superbike-Klasse. Road-Race-Größen wie Michael Dunlop, Peter Hickman oder NW200-Rekordsieger Alastair Seeley hatten jedes Mal das Nachsehen. Der Nordire, der dabei auf Motorrädern von drei verschiedenen Herstellern saß, überflügelte in dieser Kategorie sogar seinen legendären Landsmann Joey Dunlop.

Der Dominator wird dieses Jahr in der Startaufstellung allerdings fehlen, denn Ende Oktober des vergangenen Jahres verkündete der Familienvater, dass er künftig an keinen Straßenrennen teilnehmen wird. Die volle Konzentration des 35-jährgen Familienvaters gilt künftig der Britischen Superbike-Meisterschaft, die er 2022 und 2023 zweimal an der zweiten Stelle abschloss. 2018 und 2024 beendete er die Serie als Dritter.

Sein Rückzug eröffnet den Kampf um seine Nachfolge. Mit Seeley, Hickman, Dunlop und Davy Todd gibt es vier Anwärter auf den Sieg in der Königsklasse.

Für Seeley spricht, dass er nicht nur der letzte Superbike-Sieger vor Irwin ist, sondern auch, dass er nach seiner letztjährigen Abwesenheit versessen darauf ist, sein Siegeskonto zu vergrößern. Bis dato triumphierte der bereits 45-jährige Nordire auf dem 14,436 Kilometer langen Dreieckskurs zwischen den Städten Portstewart, Coleraine und Portrush unfassbare 29-Mal, 43-Mal stand er beim NW200 auf dem Podium, ebenfalls ein Rekord.

Hickman hat in seiner Road-Racing-Karriere schon ziemlich alle wichtigen Rennen gewonnen. Auch beim North West 200 stand er bereits zehn Mal auf dem Podium, vier Mal davon auf der obersten Stufe. Dem 38-jährigen Briten, der sowohl in Macau, als auch beim Ulster Grand Prix und bei der Tourist Trophy den Rundenrekord hält, fehlt zu seinem Glück allerdings immer noch der Sieg in der Superbike-Klasse.

Bei der Tourist Trophy ist er seit 2024 der ungekrönte «King of the Mountain», doch bei seinem Heimrennen ist die Erfolgsbilanz von Michael Dunlop ausbaufähig. Sein letzter von fünf Siegen liegt nun schon Jahr zurück, trotzdem muss man 35-jährigen Lokalmatador, der wie seine schärfsten Konkurrenten auf einer BMW M1000RR sitzen wird, auf der Rechnung haben, ist der Ehrgeiz des Publikumslieblings doch schier grenzenlos.

Der 29-jährige Todd hat sich in kürzester Zeit einen Platz im Olymp der Straßenrennfahrer gesichert. Einem Doppelsieg beim North West 200 im Jahr 2023 ließ der zweifache britische Superstock-1000-Meister letzte Saison bei seit 1929 ausgetragenen Traditionsveranstaltung ein Tripple folgen und bei der Tourist Trophy konnte er 2024 etwas überraschend die Senior-TT für sich entscheiden, nachdem er schon das Superstock-Rennen gewonnen hatte.

Zeitplan North West 200 (MESZ)

Mittwoch, 7. Mai

10.45 – 16.00 Uhr Training

Donnerstag, 8. Mai

10.45 – 16.00 Uhr Training

18.30 – 22.00 Uhr Rennen

Klasse Superbike (4 Runden)

Klasse Supersport (4 Rennen)

Klasse Superstock (4 Rennen)

Samstag, 10. Mai

11.00 – 20.00 Uhr Rennen

Klasse Supertwin (4 Runden)

Klasse Superbike (6 Runden)

Klasse Supersport (6 Runden)

Klasse Superstock (6 Runden)

Klasse Supertwin (4 Runden)

North West 200 (6 Runden)