Schock: Michael Evans nachträglich disqualifiziert

Zu seinem 32. Geburtstag machte sich Michael Evans mit dem zweiten Platz im ersten Supertwin-Rennen selbst das schönste Geschenk. Drei Tage später wurde dem Manxman dieser Erfolg wieder aberkannt.

Im ersten Rennen der Klasse Supertwin wurde Michael Dunlop seiner Favoritenrolle gerecht. Der nordirische Paton-Pilot hatte nach zwei Runden über 22 Sekunde Vorsprung auf Michael Evans (Kawasaki), Rob Hodson (Paton) lag als Dritter weitere 13,6 Sekunden dahinter. Der höher eingeschätzte Davey Todd sah die Zielflagge nur an der fünften Stelle.

Der Jubel über Dunlops 31. TT-Sieg war riesig, die Freude über den zweiten Rang von Evans war sogar noch größer. Für den Lokalmatador, der 2017 beim Manx Grand Prix sowohl das Junior-, als auch das Senior-Rennen gewonnen hatte, war es die erste Podiumsplatzierung bei der Tourist Trophy. Und dass ihm dieses Kunststück ausgerechnet an seinem 32. Geburtstag gelang, ließ ihn noch mehr strahlen.

Drei Tage später wurde seine Freude allerdings getrübt. Der Fahrer des Teams Dafabet Racing, der im zweiten Rennen nach nur wenigen Kilometern mit einem technischen Problem ausrollte, wurde nachträglich disqualifiziert, nachdem das Team sein Motorrad nicht zur obligatorischen technischen Inspektion nach dem Rennen vorführen konnte.

«Die ersten Kontrollen wurden vom Technischen Direktor und den Technikern der Veranstaltung am Dienstag, dem 3. Juni, nach Abschluss des Rennens durchgeführt. Im Rahmen dieses Verfahrens wurde der Motor versiegelt um ihn nach Abschluss des zweiten Supertwin-Rennens am Freitag, dem 6. Juni, einer weiteren obligatorischen Prüfung zu unterziehen», hieß es in einer Aussendung.

Und weiter: «Das Team war nicht in der Lage, die Maschine innerhalb der vorgeschriebenen Frist für die technische Inspektion vorzuführen, deswegen wurde der Teilnehmer aus dem Rennergebnis des ersten Rennens aus der Wertung genommen. Die überarbeiteten Ergebnisse für das Supertwin TT-Rennen 1 werden zu gegebener Zeit veröffentlicht.

«Ich bin absolut am Boden zerstört, ebenso wie das gesamte Dafabet Racing Team, angesichts der Nachricht, dass mir mein Podiumsplatz bei den Isle of Man TT Races aberkannt wurde. Ich habe mein Leben aufs Spiel gesetzt und bin so schnell und so gut gefahren, wie ich konnte. Jeder konnte sehen, wie viel mir das bedeutete», so die Reaktion von Evans auf Facebook.

«Als Fahrer wusste ich nicht, dass etwas mit dem Motorrad nicht in Ordnung war, sonst wäre ich nicht damit gefahren. Bitte keine Nachrichten, da ich mich zu diesem Thema derzeit nicht weiter äußern werde. Ich bin untröstlich, aber ich werde weitermachen.»

Revidiertes Ergebnis, Supertwin-TT, 3. Juni

1. Michael Dunlop (GB), Paton, 2 Runden. 2. Rob Hodson (GB), Paton, +34,717 sec. 3. Paul Jordan (GB), Aprilia. 4. Davey Todd (GB), Paton. 5. Dominic Herbertson (GB), Paton. 6. Adam McLean (GB), Kawasaki. 7. Stefano Bonetti (I), Paton. 8. Buz Furber (GB), Yamaha. 9. Michael Rutter (GB), Yamaha. 10. Michael Sweeney (IRL), Aprilia. Ferner: 15. Michal Dokoupil (CZ), Aprilia.