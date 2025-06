Sieg und Rundenrekord für Ryan und Callum Crowe

Der Sieg im ersten Seitenwagen-Rennen geht an die «local boys» Ryan und Callum Crowe. Dem Duo gelingt die erste Runde mit einem Schnitt von mehr als 121 Meilen/Stunde. Wiggert Kranenburg/Kevin Kölsch werden 14.

Mit Ryan und Callum Crowe stehen die Favoriten bereits vor dem ersten Rennen der Seitenwagen fest. Das Brüderpaar von der Isle of Man zeigt sich im Training in unglaublicher Form. Die Zweiten Pete Founds/Jevan Walmsley benötigten in ihrer schnellsten unglaubliche 34 (!) Sekunden länger als ihre Konkurrenten. Ben Birchall/Patrick Rosney verloren weitere zehn Sekunden.

Im Abschlusstraining verunglücken Founds/Walmsley im Bereich Rhencullen. Die beiden überstehen den furchterregenden Unfall zwar ohne gröbere Blessuren, trotzdem ist die TT 2025 für sie gelaufen, weil ihr Gespann ein Raub der Flammen wird.

Die Frage also ist, werden die Crowes nur so schnell fahren, um das Rennen sicher zu gewinnen oder werden sie doch versuchen, den Rundenrekord von Ben und Tom Birchall aus dem Jahr 2023, der bei 18:45,850 Minuten (Schnitt 120,645 mph oder 194,159 km/h) steht, zu unterbieten?

Wie zu erwarten, stürmen Crowe/Crowe vom Start weg auf und davon. Wenigstens entwickelt sich im Kampf um die Plätze 2, 4 und 4 ein wenig Spannung zwischen Birchall/Rosney, Lewis Blackstock/Oscar Lawrence und Lee Crawford/Scott Hardie ein wenig Spannung. Bei Halbzeit des Rennens trennen nur drei Sekunden das Trio.

Im zweiten Umlauf dautet sich nicht nur an, dass der Rundenrekord tatsächlich unterboten werden könnte, für Blackstock/Lawrence platzt der Traum vom ersten Podium bei der Tourist Trophy. Sie müssen kurz anhalten, um ein technisches Problem zu lösen.

Und tatsächlich, Ryan und Callum Crowe holen sich mit ihrer Honda LCR nicht nur ihren dritten TT-Sieg, sie stellen mit 18:42,350 Minuten auch den alten Rundenrekord in den Schatten. Sie sind nun das erste Duo, das mit einem Schnitt von 121 Meilen pro Stunde den berühmt berüchtigten Snaefell Mountain Course bewältigen.

«Best of the Rest» werden Ben Birchall und Patrick Rosney (Honda LCR), der dritte Platz geht an Lee Crawford/Scott Hardie (Kawasaki LCR) vor Todd Ellis/Emmanuelle Clément (Yamaha CES) und Kieran Clark/Andrew Johnson (Yamaha CES). Das niederländisch-deutsche Duo Wiggert Kranenburg/Kevin Kölsch beenden das Rennen an der 14. Stelle.

Ergebnis, Seitenwagen-TT, 2. Juni

1. Ryan Crowe/Callum Crowe (GBM), Honda LCR, 2 Runden. 2. Ben Birchall/Patrick Rosney (GB), Honda LCR, . 3. Lee Crawford/Scott Hardie (GB), Kawasaki LCR. 4. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), Yamaaha CES. 5. Kieran Clark/Andrew Johnson (GB), Yamaha CES. 6. Steve Ramsden/Mathew Ramsden (GB), Honda LCR. Ferner: 12. Renzo van der Donckt/Vale van der Donckt (B), Suzuki LCR. 14. Wiggert Kranenburg/Kevin Kölsch (NL/D), Honda LCR.