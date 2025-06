Harrison schlägt Todd und Dunlop ein Schnippchen

Lange hat er auf diesen Triumph warten müssen, umso glücklicher ist Dean Harrison nach dem Superstock-Rennen. Der Honda-Pilot lässt Davey Todd und Michael Dunlop keine Chance. Lukas Maurer wird guter 22.

Das ist auch nur auf der Isle of Man möglich! Da werden Beginnzeiten teils im 30-Minuten-Takt oder auch durchaus großzügiger um mehrere Stunden nach hinten verlegt und so die Teams, Fahrer und Streckenposten in permanenter Spannung gehalten. Aber auf der kleinen Insel zwischen Irland und Großbritannien lassen es die äußeren Umstände oft nicht anders zu.

So auch am zweiten Renntag der diesjährigen Tourist Trophy. Ursprünglich sollten die Fahrer der Superstock-Klasse um 11.45 Uhr MESZ auf die Strecke gehen, aber nach schweren Regenfällen während der Nachtstunden, heftigen Windböen in den Bergen und kurzen Schauern im Laufe des Nachmittags müssen sich alle Beteiligten bis 19:30 Uhr MESZ gedulden, bis es endlich losgeht.

Weil am späten Abend auch noch das Rennen der Supertwin-Kategorie gefahren werden soll, wird die Renndistanz auf zwei Runden verkürzt. Das könnte durchaus den entscheidenden Ausschlag gegen Michael Dunlop geben, denn der 30-fache TT-Sieger ist bei den bisherigen Rennen jedes Mal erst nach dem Boxenstopp so richtig in Schwung gekommen.

Davey Todd, der am Vortag bereits das Superbike-Rennen für sich entschieden hat, Dean Harrison und Dunlop sind auch die Fahrer, die als erstes genannt werden, wenn man die Fans nach dem möglichen Sieger fragt. Conor Cummins, der immer noch auf seinen ersten TT-Sieg wartet, und Ian Hutchinson dürfen sich gewisse Außenseiterchancen ausrechnen.

In den letzten zehn Jahren haben nur Fahrer auf BMW-Motorrädern gewonnen, kann Harrison dieses Jahr diese Serie durchbrechen?

Dunlop liegt bei der ersten Zwischenzeit tatsächlich wie erwartet zurück. Es sind unfassbare acht Sekunden auf Todd, der allerdings nur zwei Zehntelsekunden schneller als Harrison ist. An der dritten Stelle liegt etwas überraschend James Hillier.

Spätestens bei der Ramsey Haarnadel steht fest, dass Dunlop dieses Mal im Kampf um den Sieg nicht mitmischen kann. Es sieht so aus, als ob er mit stumpfen Waffen kämpft. Todd hat mittlerweile zu ihm aufgeschlossen. Hillier ist Vierter vor Nathan Harrison, Hutchinson, Paul Jordan, Dominic Herbertson, Conor Cummins und Geburtstagskind Michael Evans.

Nach der ersten Runde sind es vier Zehntelsekunden, die Todd von Harrison trennen. Dunlop hat als Dritter bereits mehr als 20 Sekunden Rückstand. Harrison hat den Vorteil, dass er vor sich keinen Fahrer hat, der ihm im Weg stehen könnte, sehr wohl jedoch Todd. Es könnte also davon abhängen, an welcher Stelle er auf einen Kollegen aufläuft.

Bei Glen Helen hat Harrison die Führung an sich gerissen. Kann der Honda-Werksfahrer die 2,325 Sekunden Vorsprung bis ins Ziel verteidigen? Er kann nicht nur, er vergrößert seinen Vorsprung sogar von Zwischenzeit zu Zwischenzeit. Bevor es zum letzten Mal auf die Mountain Mile geht, sind es bereits mehr als fünf Sekunden.

Seit der Senior-TT 2019 läuft Dean Harrison seinem vierten TT-Sieg nach. Dieses Mal ist es endlich wieder so weit. Weil er seit dem Vorjahr auf der Isle of Man lebt, ist es ein halber Heimsieg. Man hat das Gefühl, dass sich der Großteil der Rennfans für den Familienvater freut. Dementsprechend euphorisch wird sein Sieg gefeiert. Todd überquert unmittelbar vor Dunlop als Zweiter die Ziellinie.

Ergebnis, Superstock-TT, 3. Juni

1. Dean Harrison (GB), Honda, 2 Runden. 2. Davey Todd (GB), BMW, 11,656 sec zur. 3. Michael Dunlop (GB), BMW, +32,167 sec. 4. James Hillier (GB), Honda. 5. Ian Hutchinson (GB), BMW. 6. Conor Cummins (GBM), BMW. 7. Nathan Harrison (GBM), Honda. 9. Joshua Brookes (AUS), Honda. 10. James Hind (GB), Honda. Ferner: 22. Lukas Maurer (CH), Yamaha.