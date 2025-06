Königliche Ehrung für TT-Legende Michael Dunlop (36)

Mit 33 Siegen bei der Tourist Trophy hat sich Michael Dunlop längst einen Platz in der Geschichte des Straßenrennsports gesichert. Jetzt erfährt der Nordire auch die königliche Würdigung für seine sportlichen Erfolge.

Im Vorjahr löste Michael Dunlop mit vier Siegen seinen Onkel Joey Dunlop als erfolgreichsten Fahrer bei der Tourist Trophy ab. Dafür wurde heuer auf dem Snaefell Mountain Course sogar eine Kurve nach ihm benannt. Bei der diesjährigen Veranstaltung triumphierte der Nordire auf der Isle of Man erneut vier Mal und baute seine unglaubliche Siegesserie beim prestigeträchtigsten Straßenrennen der Welt auf 33 Triumphe aus.

Wie schon sein legendärer Onkel oder sein Rennfahrerkollege John McGuinness zuvor wurde der 36-jährige Ausnahmekönner aus Ballymoney jetzt vom britischen Königshaus für seine sportlichen Erfolge mit dem Orden «Member of the Order of the British Empire», der fünften Stufe des britischen Ritterordens Order of the British Empire, ausgezeichnet.

«Es ist eine große Ehre, in die Geburtstags-Ehrenliste des Königs aufgenommen zu werden und den MBE zu erhalten. Ich habe Jahre damit verbracht, alle Höhen und Tiefen zu meistern, die das Leben mir beschert hat. Egal wie groß die Herausforderung war, ich habe immer hundert Prozent gegeben, sowohl auf der Rennstrecke als auch außerhalb», so der Publikumsliebling in einer Erklärung in den sozialen Medien.

«Auf diese Weise gewürdigt zu werden, ist ein Privileg, das sich nicht in Worte fassen lässt. Von Beginn an habe ich mich selbst dazu getrieben, der beste Fahrer zu werden, der ich sein kann, mit dem Ziel, der Größte bei der Tourist Trophy zu werden. Gleichzeitig war ich immer stolz darauf, den Namen Dunlop an der Spitze des Sports zu halten. Diese Reise war nicht einfach, aber die Ergebnisse sprechen für sich.»

«Ich bin allen unglaublich dankbar, die daran beteiligt waren: meinem Team, meinen Sponsoren, meiner Familie, meinen Freunden und den Fans, die mir während dieser ganzen Zeit zur Seite gestanden sind.»