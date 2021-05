Trial-Superstar Toni Bou (Honda): Wadenbeinbruch & OP

Der spanische Trial-Weltmeister Toni Bou hat einen Wadenbeinbruch erlitten. Er will aber zum Saisionstart wieder fit sein.

Wegen eines Trainingssturzes musste sich der spanische Trial-WM-Star Toni Bou aus dem Repsol-Honda-Team am linken Wadenbein unterziehen. Der Eingriff wurde am heutigen Mittwoch in der «Mi Tres Torres Clinic» vollzogen. Die Ärzte entschieden soch für eine Osteosynthese. Das ist ein Verfahren zur operativen Versorgung von Knochenbrüchen. Dabei werden die einzelnen Bruchstücke mit verschiedenen Hilfsmitteln wie Schrauben, Nägeln, Platten und Drähten wieder verbunden. Bei Bou wurde eine Platte installiert, diese Prozedur wurde von Dr. Josep Torrent und Dr. Maurise Saur von der Abteilung «iMove Traumatologie» durchführt und überwacht.

Die Operation nahm eine Stunde in Anspruch und verlief erfolgreich. Der Honda-Fahrer befindet sich bereits in der post-operativen Phase.

Der Genesungsprozess wird ungefähr zehn Tagen dauern. Das ist die Empfehlung der Ärzte. Es wird erwartet, dass Toni Bou in drei Wochen wieder auf das Motorrad steigen ud dann die Saisonvorbereitung fortführen kann.

Der 45-jährige Evergreen Toni Bou hat die Outdoor-Trial-WM von 2007 bis 2020 gewonnen, den Indoor-WM-Titel räumte er ebenfalls von 2007 bis 2020 nicht weniger 14 Mal in Serie ab. Mit diesen total 28 Titelgewinnen ist er längst der erfolgreichste Motorradsportler der Geschichte. Doug Lampkin gewann 7 Outdoor- und 5 Indoor-Titel. Jordi Tarres hat sieben Outdoor-Weltmeisterschaften für sich entschieden.

Mit 20 Jahren und 5 Monaten war Bou bei seinem ersten Titelgewinn der zweitjüngste Indoor Trial World Champion – und der jpüngste auf einem Viertakt-Motorrad.

Die «TrialGP World Championship» beginnt am 12./13. Juni in Tolmezzo (Italien).

Serien-Weltmeister Toni Bou rechnet damit, dass er beim ersten WM-Lauf wieder zu 100 Prozent fit sein wird.