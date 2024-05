GASGAS Trial 2025: Neue Bauteile, Getriebe renoviert

Die Trial-Motorräder des 2025er Jahrgangs von GASGAS werden Ende Mai an die Händler ausgeliefert. Es gibt bei beiden Baureihen neue Zylinderköpfe, Bremsscheiben und überarbeitete Getriebe.

Wie bisher gibt es von GASGAS die Spitzenbaureihe TXT GP mit 250 und 300 ccm und die etwas preisgünstigeren TXT Racing mit den Hubräumen 125, 250, 280 und 300 ccm. Bei beiden Baureihen sind die Motoren ab 250 ccm mit neuen Zylinderköpfen ausgestattet, welche die Kühlung optimieren und zudem optional die Möglichkeit bieten, mit verschiedenen Einsätzen die Motorcharakteristik an die persönlichen Vorlieben anzupassen.

An allen Modellen wurde das Getriebe überarbeitet für bessere Schaltbarkeit. GASGAS verwendet an seinen Sechsgang-Getrieben eine sehr spezielle Vorgelege-Konstruktion, welche es ermöglicht, mit vier Zahnradpaaren über sechs Gangstufen zu verfügen. Für die resultierenden Einsparungen bei Gewicht und Motorgehäuse-Baubreite nahm man in der Vergangenheit gerne in Kauf, dass der vierte Gang etwas hakelig zu schalten war. Ob das verbessert werden konnte, wird der Praxistest zeigen.

Weiter sind die von der FIM zugelassenen, geschlossenen Bremsscheiben von Galfer nicht mehr der GP-Baureihe vorbehalten, sondern werden auch an der Racing-Baureihe verwendet. Dafür erhält die GP-Baureihe neue, CNC-gefräste Naben, was am Vorderrad 40 g einspart. Wie bislang bleiben einige Highlights der GP-Baureihe vorbehalten, so die Kashima-Beschichtung der Tech-Gabel und die einstellbare Druckstufe am Tech-Federbein.