Sondre Haga gewinnt Trial2-WM auf Elektro-GASGAS 19.05.2024 - 20:05 Von Rolf Lüthi

© GASGAS Sondre Haga: Erster Sieg an der Trial2-WM mit einem Elektro-Trialmotorrad © Honda Toni Bou: Sieg am WM-Auftakt - auf dem Weg zum 18. WM-Titel in Folge Zurück Weiter

Der Norweger Sondre Haga gewinnt an der Trial-WM in Japan die Trial2-Kategorie auf der elektrisch angetriebenen GASGAS TXE – der erste Sieg mit einem Elektro-Trialmotorrad an der Trial2-WM.