Vorschau: Die US Nationals in Pala mit Ken Roczen

Die Lucas Oil Pro Motocross Championships beginnen im kalifornischen Pala. Die Karten werden neu gemischt und diesmal steht HRC-Star Ken Roczen mit am Start und zählt zum Favoritenkreis.

Am 29. Mai beginnen in Pala (Kalifornien) die US Nationals, die über insgesamt 12 Meisterschaftsrunden ausgetragen werden. Titelverteidiger Zach Osborne (Husqvarna) wird in dieser Saison seine Karrierenummer 16 gegen die Startnummer 1 eintauschen. In diesem Jahr wird auch HRC-Pilot Ken Roczen wieder am Start stehen. Zur Erinnerung: Im letzten Jahr nahm er sich eine Auszeit, um sich voll und ganz auf die Supercross-WM vorbereiten zu können.

Der Deutsche hat es mit starken Gegnern zu tun, allen voran Supercross-Weltmeister und Dauerrivale Cooper Webb (KTM). Für Eli Tomac wird es die letzte Kawasaki-Saison, das aber macht ihn nicht weniger hungrig als die jungen Teamkollegen von Roczen und Tomac: Adam Cianciarulo und Chase Sexton. Dazu kommt ein 450er Rookie aus Frankreich: Dylan Ferrandis, Champion der 250er Klasse im letzten Jahr.

Die Outdoor-Qualitäten von Fahrern wie Marvin Musquin (KTM), Jason Anderson (Husqvarna) oder GASGAS-Werksfahrer Justin Barcia dürften für mehr als nur das berühmte Salz in der Suppe sorgen.

Dominique Thury hatte seine Teilnahme an den Outdoors zwar angedeutet, sein Name erschien aber nicht in der Starterliste. Ob der Deutsche nun tatsächlich dabei ist oder nicht, wird man wohl erst am Renntag sehen.

Mit dabei sein werden definitiv der Brite Max Anstie (Suzuki) und der italienische Grand-Prix-Fahrer Alessandro Lupino (KTM). Auf die Leistung des Italieners im Feld der US-Stars darf man gespannt sein.

In der 250er Klasse treten mit Jett und Hunter Lawrence sowie Jeremy und Alex Martin gleich zwei Brüderpaare an, die für Spannung sorgen werden. Nach seiner verkorksten Supercross-Saison wird Austin Forkner (Kawasaki) bis unter die Haarspitzen motiviert sein. Mit Cameron McAdoo (Kawasaki), Justin Cooper (Yamaha) und R.J. Hampshire (Husqvarna) stehen weitere Hochkaräter am Start.

Auch der talentierte KTM-Werksfahrer Max Vohland wird wieder am Stargatter stehen, um sich mit Heißspornen wie Seth Hammaker (Kawasaki) oder Garrett Marchbanks (Yamaha) zu messen.

Die Wetterprognosen für Pala sind gut: 25 Grad bei Sonnenschein und leichter Bewölkung lassen auf gute Rennbedingungen hoffen.

So können Sie den Saisonauftakt der US Nationals in Pala verfolgen:

Livetiming (kostenlos)

Livestream NBC Sports Gold, Saisonpass für 54,99 €

Zeitplan US Nationals Pala (MESZ)

Samstag, 29. Mai 2021:

ab 17:00: Trainings-Sessions

22:00 - 250MX Lauf 1

23:00 - 450MX Lauf 2

Sonntag, 30. Mai 2021:

00:00 - 250MX Lauf 2

01:00 - 450MX Lauf 2