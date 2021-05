Schaulaufen in Glen Helen für Ken Roczen und Co.

Für die Asse der US-Motocross-Meisterschaft läuft der Countdown zum Saisonauftakt auf der Piste im kalifornischen Pala am 29. Mai.

Die US-Motocross-Saison startet am nächsten Wochenende auf dem Fox Raceway im kalifornischen Pala. Insgesamt sind trotz der immer noch aktuellen Bedrohung durch Corona zwölf Events geplant. Das Finale wird am 11. September in Hangtown, ebenfalls im Bundesstaat Kalifornien gefahren.

Derzeit läuft bei den Stars die letzte Phase der Vorbereitung. Viele treffen sich dieser Tage in Glen Helen, das viele Jahre lang den Auftakt in die US-Outdoors bildete. Kawasaki-Ass Eli Tomac geht als Titelverteidiger in seine letzte Outdoor-Saison mit Kawasaki. Die letzten Test- und Trainingstage sind auch eine Art Muskelspiel der Protagonisten, die ihre Form checken wollen.

Unter der Woche war auch Supercross-Champion Cooper Webb (Red Bull-KTM) in Glen Helen unterwegs, genauso sein französischer Teamkollege Marvin Musquin. Am Donnerstag übte auch das GasGas-Team mit Justin Barcia in Glen Helen. Ebenfalls vor Ort war die Yamaha-Werkstruppe, wo auch die Lites-250er-Fahrer Justin Cooper, Christian Craig und Jarrett Frye vor Ort waren.

Mitte der Woche übte Ken Roczen (27) bereits voll im Saft. Roczen bestreitet in diesem Jahr wieder die Outdoor-Motocross-Serie. Bei einer seiner Trainingssessions in Kalifornien verblüffte der Deutsche Honda-Superstar die Zaungäste mit phänomenaler Technik. So durchfuhr der Thüringer zum Beispiel eine 180-Grad-Kehre mit einer tiefen Spurrinne stehend und mit viel Speed lediglich durch Gewichtsverlagerung.