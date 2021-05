Alessandro Lupino (KTM): Bereit für die US Nationals

Vor dem Beginn der Motocross-WM in Russland macht Alessandro Lupino (KTM) einen Ausflug in die USA und wird beim Saisonauftakt der US Nationals in Pala (Kalifornien) antreten. Der Italiener ist in den USA eingetroffen.

Am kommenden Wochenende beginnen auf dem Fox Raceway in Pala (Kalifornien) die US Nationals. Neben den großen Stars der US-Szene, Cooper Webb (KTM), Eli Tomac (Kawasaki) und Ken Roczen (Honda), wird sich mit Alessandro Lupino auch ein Grand-Prix-Fahrer der US-amerikanischen Konkurrenz stellen.

Lupino ist bereits in den USA eingetroffen und bereitet sich auf seinen Einsatz am Wochenende vor. Der Italiener wird in Pala eine Serien-KTM bewegen, die lediglich mit einigen WP-Fahrwerksteilen und einem HGS-Auspuff modifiziert wurde.

«Ich erhielt das Angebot und habe mir gedacht, warum nicht? Es ist eine gute Erfahrung. Die Idee kam vom Team und von unseren Sponsoren, die diesen Exkurs möglich gemacht haben.»

Lupino, der in der WM mit seiner Karrierenummer 77 antritt, wird in den USA die Startnummer 177 tragen. Zuletzt zeigte der Italiener beim Saisonvorbereitungsrennen in Montevarchi mit einem 2-3-Resultat eine gute Leistung und wurde Gesamt-Dritter hinter MXGP-Weltmeister Tim Gajser (Honda, 1-1) und Yamaha-Werksfahrer Glenn Coldenhoff (Yamaha, 3-2).

Lupino will maximal zwei Rennen in den USA bestreiten. Nach seinem US-Exkurs will er nach Europa zurückkehren, denn am 13. Juni beginnt in Orlyonok bereits die Motocross-WM.