USA: Alessandro Lupino (KTM) wagt einen Ausflug

Die prestigeträchtigen US-Motocross-Meisterschaften 2021 erhalten zu Beginn der Saison einen bunten Aufputz aus der europäischen Grand Prix-Szene: MRT-Fahrer Alessandro Lupino.

Die AMA Pro Motocross Championships – auch als Outdoor-Serie bekannt – beginnen am 29. Mai auf der Piste von Pala im Bundesstaat Kalifornien, südlich von Riverside. Aktuell sind in den USA zwölf Veranstaltungen geplant. Das Finale soll am 11. September in Hangtown in Kalifornien über die Bühne gehen.

Top-Favorit ist auch in diesem Jahr der dreifache Champion Eli Tomac, dessen Abschied von Kawasaki dieser Tage bestätigt wurde. Der Sohn von Mountainbike-Ikone John Tomac dürfte 2022 bei Yamaha andocken, die offizielle Bestätigung steht noch aus. Auch der Deutsche Ken Roczen (27) zählt mit seiner Werks-Honda zum Kreis der Favoriten.

Mit Alessandro Lupino wird auch ein neuer europäischer Vertreter in Pala und beim zweiten Meeting in Thunder Valley in Colorado dabei sein. Der 30-jährige Italiener, er ist der beste Kumpel von KTM-Superstar Tony Cairoli im Paddock, wird erstmals bei einem AMA-Veranstaltung an den Start gehen. Die WM-Saison beginnt in Europa zum derzeitigen Stand der Dinge erst am 13. Juni im russischen Orlyonok.

Lupino, der bei den «Fiamme d’Oro» ist und somit mit einem Polizeisportler vergleichbar ist, wechselte für diese Saison zum KTM-Team von MRT und kommt mit dem Bike gut zurecht. Zuletzt zeigte Lupino starke Leistungen und überholte im ersten Durchgang bei der italienischen Prestige-Serie in Montevarchi sogar den Neuzugang im Yamaha-Werksteam, Glenn Coldenhoff.