Kalenderupdate der US Nationals 22.05.2021 - 23:32 Von Thoralf Abgarjan

US-Motocross 450 © AMA Die US Nationals beginnen Ende Mai

Die Veranstaltung in Southwick/Massachusetts wurde vom 26. Juni auf den 10. Juli verlegt. Der Auftakt der US Nationals bleibt am 19. Mai. Die Meisterschaften werden in 12 Runden ausgetragen.