Pala: Dylan Ferrandis siegt vor Ken Roczen

​ Yamaha-Werksfahrer Dylan Ferrandis beendete sein Renn-Debüt in der 450er Klasse der US Nationals mit Lauf- und Tagessieg. Den zweiten Lauf gewann Ken Roczen (Honda), der in Pala Gesamt-Zweiter wurde.

Mit einem 1-3-Ergebnis gewann der französische Yamaha-Werksfahrer und 450er-Rookie Dylan Ferrandis den Saisonauftakt der US Nationals in Pala/Kalifornien. Bei seinem ersten Rennen in der 450er Klasse übernahm der frühere Grand-Prix-Fahrer damit zugleich die Führung in der Meisterschaft.

Den Tag in Pala dominierte zunächst Kawasaki-Werksfahrer Adam Cianciarulo. Er qualifizierte sich in den Trainings-Sessions für die Pole-Position, gewann im ersten Lauf den 'holeshot' und fuhr zu Beginn des Rennens einen beruhigenden Vorsprung heraus. In der 5. Runde stürzte er bei der Landung an einem Hang über das Vorderrad und fiel auf P4 zurück. Von diesem Zwischenfall konnte sich Cianciarulo danach nicht wieder erholen. Er fuhr danach nur noch wie ein Schatten seiner selbst und wurde am Ende nur Gesamt-Elfter.

Ferrandis, der im ersten Lauf auf Rang 3 gestartet war, setzte sich zunächst gegen den amtierenden Supercross-Weltmeister Cooper Webb (KTM) durch und erbte nach dem Crash Cianciarulos kampflos die Führung. Der französische 250er Champion des Vorjahres beendete damit sein 450er US Debüt mit einem Sieg. «Ich kann es gar nicht glauben», meinte Ferrandis. «Die Strecke war führ amerikanische Verhältnisse ziemlich zerfahren. Hier kamen mir meine WM-Erfahrungen zugute.»

Im ersten Lauf schien der deutsche HRC-Werksfahrer Ken Roczen genau das zu bestätigen, was er vor dem Rennen sagte, nämlich dass er noch nicht bei 100% steht. Der Thüringer startete auf Rang 4 und fiel im Rennen auf P6 zurück. Vor dem Saisonauftakt sagte der Deutsche aber auch, dass er sich von Rennen zu Rennen verbessern wolle. Auch das setzte er konsequent um, startete knapp hinter Aaron Plessinger in den zweiten Lauf, übernahm noch in der ersten Runde die Führung und gab diese bis zum Ende nicht mehr aus der Hand. Als Plessinger am Ende noch einmal in Schlagdistanz zu Roczen kam, wehrte er alle Angriffe souverän ab und beendete den Tag fehlerfrei mit einem Sieg im zweiten Lauf und Gesamtrang 2 in der Tageswertung.

«Damit habe ich selbst nicht gerechnet», gab Roczen auf dem Podium zu. «Nachdem ich letztes Jahr kein Motocross gefahren bin, wußte ich nicht, wo ich in diesem Jahr stehe. Der erste Lauf war hart für mich, denn es war das erste Motocrossrennen seit 2019. Im zweiten Lauf ist mir der Start gut gelungen, ich habe gute Linien gefunden und so konnte ich das Rennen von der Spitze aus kontrollieren. Die Strecke war nicht einfach. Unter der losen Oberfläche war ein harter Untergrund und es bildeten sich viele Rillen.»

Roczens HRC-Teamkollege Chase Sexton kam im ersten Lauf auf Rang 2 knapp hinter Ferrandis ins Ziel. Nach dem Start zum zweiten Lauf wurde er aber in einen Massencrash verwickelt und musste danach das gesamte Feld von hinten aufrollen. Er schaffte es noch, bis in die Top-10 vorzufahren.

Titelverteidiger Zach Osborne (Husqvarna, P10), Eli Tomac (Kawasaki, P9) und Cooper Webb (KTM, P8) blieben mit ihren Leistungen weit hinter den Erwartungen zurück.

Der italienische Gaststarter aus der Weltmeisterschaft, Alessandro Lupino (KTM), konnte im Zeittraining noch gut mithalten und qualifizierte sich mit nur 1,2 Sekunden Rückstand zur Spitze auf Rang 5 für die Wertungsläufe. Im Rennen haderte er mit Problemen und beendete den Tag in Kalifornien nur auf Rang 16. Auch der Brite Max Anstie (Suzuki) erreichte das Ziel nur im Mittelfeld.

Der zweite Lauf der Lucas Oil Pro Motocross Championship findet in der kommenden Woche (5. Juni) in Lakewood (Colorado) statt, im 'Thunder Valley'.

Ergebnis US Nationals Pala, 450ccm:



1. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 1-3

2. Ken Roczen (D), Honda, 6-1

3. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 4-2

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 3-6

5. Chase Sexton (Honda), 2-10

6. Jason Anderson (USA), Husqvarna, 10-4

7. Marvin Musquin (F), KTM, 8-7

8. Cooper Webb (USA), KTM, 5-11

9. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 9-8

10. Zach Osborne (USA), Husqvarna, 13-5

11. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 7-12

12. Christian Craig (USA), Yamaha, 11-9

13. Max Anstie (GB), Suzuki, 15-14

14. Joey Savatgy (USA), KTM, 12-18

15. Coty Schock (USA), Honda, 16-15

16. Alessandro Lupino (I), KTM, 36-13

Meisterschaftsstand nach Runde 1 von 12:



1. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 45

2. Ken Roczen (D), Honda, 40, (-5)

3. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 40, (-5)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 35, (-10)

5. Chase Sexton (Honda), 33, (-12)

6. Jason Anderson (USA), Husqvarna, 29, (-16)

7. Marvin Musquin (F), KTM, 27, (-18)

8. Cooper Webb (USA), KTM, 26, (-19)

9. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 25, (-20)

10. Zach Osborne (USA), Husqvarna, 24, (-21)