Vorschau: US Nationals Southwick

An diesem Wochenende findet der 6. Lauf der US Nationals in Southwick (Massachusetts) statt. Yamaha-Werksfahrer Eli Tomac hat nur noch 6 Punkte Rückstand zu Tabellenführer Chase Sexton (Honda).

Die US Nationals gehen an diesem Wochenende in Southwick (Massachusetts) in die 6. Runde. Aus deutscher Perspektive lautet die große Frage, ob HRC-Werksfahrer Ken Roczen seine gesundheitlichen Probleme, die ihn beim letzten Rennen in RedBud noch zu schaffen machten, inzwischen wieder überwunden hat.

Den Speed der Spitze hat er, das hat er bei seinen Führungsrunden im zweiten Lauf von RedBud gezeigt. Nun geht es darum, die Pace im Sand von Southwick auch über die Distanz zu bringen

Der Aufwärtstrend von Eli Tomac (Yamaha) geht unterdessen ungebremst weiter. Er konnte auf Tabellenrang 2 seinen Rückstand zu Tabellenführer Chase Sexton (Honda) auf 7 Punkte verkürzen. Tomac hat sich zum Ziel gesetzt, in Southwick das Redplate des Tabellenführers zu übernehmen.

Meisterschaftsstand nach Runde 5 von 12:

1. Chase Sexton (USA), Honda, 224

2. Eli Tomac (USA), Yamaha, 217, (-7)

3. Ken Roczen (D), Honda, 194, (-30)

4. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 179, (-45)

5. Ryan Dungey (USA), KTM, 153, (-71)

6. Christian Craig (USA), 151, (-73)

In der 250er Klasse konnte Jo Shimoda am letzten Wochenende seinen ersten Sieg einfahren. Trotzdem bleibt die Serie weiterhin fest in der Hand der Lawrence-Brüder, auch wenn Jett zuletzt von einem technischen Defekt ausgebremst wurde und er letzte Woche das Redplate des Tabellenführers an seinen älteren Bruder abgeben musste.

Meisterschaftsstand nach Runde 5 von 12:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 218

2. Jett Lawrence (AUS), Honda, 211, (-7)

3. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 182, (-36)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 159, (-59)

5. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 145, (-73)

6. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 141, (-77)

Die letzten Übertragungen der Rennen verliefen etwas hakelig, was von den Fans auch außerhalb der USA heftig kritisiert wurde. MAV-TV hat sich bereits bei seinen Kunden entschuldigt. Zudem soll es jetzt die Möglichkeit geben, über das Portal MAVTV on FloRacing die Rennen live zu verfolgen:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (99,99 USD pro Saison, 6,99 USD pro Rennen)



Zeitplan US Nationals Southwick

Samstag, 09.07.2022



16:00; Qualifikation

20:30: 250MX Lauf 1

21:30: 450MX Lauf 1

22:30: 250MX Lauf 2

23:30: 450MX Lauf 2



* Alle Angaben ohne Gewähr, Zeitangaben in MESZ.