Eli Tomac (Yamaha) ist neuer 450er Champion

Eli Tomac gewann die US Nationals 2022

Mit einem Doppelsieg beim Saisonfinale der US Nationals gewann Eli Tomac in Pala (Kalifornien) die US-Motocross-Meisterschaften vor Chase Sexton (Honda) und Jason Anderson (Kawasaki). Ken Roczen wurde Gesamt-Vierter.

Wegen der extremen Hitze in Südkalifornien und der Temperaturen jenseits der 40-Grad-Grenze wurden beide Wertungsläufe von Pala-2 auf 25 Minuten plus 2 Runden verkürzt. Den Holeshot zum ersten lauf gewann Chase Sexton (Honda), der vor dem Rennen in der Meisterschaft nur einen Punkt hinter Eli Tomac (Yamaha) rangierte.

Zum erwarteten Showdown zwischen Tomac und Sexton kam es bereits zu Beginn des ersten Laufs. Sexton führte vor Tomac über mer als die Hälfte des Rennens. Tomac schaute sich die Linien und vor Allem Sextons Fehler und Schwächen von der Verfolgerposition aus an. Als die Überrundungen begannen, schloss Tomac blitzschnell die Lücke und nutzte die erstbeste Gelegenheit, um mit einem beherzten Manöver am Ende der Rhythmussektion an Sexton vorbeizuspringen. Sexton ließ sich aber danach von Tomac nicht abschütteln und kämpfte weiter bis zum letzten Meter, doch Tomac blieb fehlerfrei und gewann mit einem Vorsprung von 1,5 Sekunden vor Sexton und Craig.

Sextons Teamkollege Ken Roczen konnte ihn diesmal nicht unterstützen, so wie vor einer Woche in Crawfordsville. Der Deutsche kam nur auf P23 aus der ersten Runde und fuhr im Rennen auf P8 nach vorne. Damit lag er im Feld aber viel zu weit hinten, um im Zweikampf zwischen Tomac und Sexton eine Mission erfüllen zu können.

Nach dem ersten Durchgang hatte Tomac nun schon 4 Punkte Vorsprung vor Sexton und brauchte theoretisch nicht einmal mehr zu gewinnen, um Champion zu werden. Im zweiten Lauf holte Christian Craig den Holeshot und hatte Jason Anderson (Kawasaki) im Schlepptau. Anderson setzte sich in Runde 3 gegen Craig durch und übernahm seinerseits die Führung. Sexton startete ebenfalls gut und rangierte anfangs im Bereich der Top-3, während Tomac nicht so gut aus dem Startgatter herauskam und im Bereich der Top10 fuhr. Sexton zeigte aber in dieser Situation Nerven, hatte in der zweiten Runde einen Quersteher, stürzte und fiel wieder hinter Tomac zurück. Danach stürzte Sexton erneut und wurde bis auf P8 durchgereicht.

Nach einem Crash von Ryan Dungey (KTM) erreichte Tomac schließlich P3. Diesmal konnte er sich von seinem Teamkollegen Craig unterstützen lassen. Craig winkte Tomac vorbei und somit lag er klar auf Titelkurs. Als Sexton Craig erreicht hatte, stürzt er er abermals, während Tomac nach der Hälfte des Rennens auf P2 die Lücke zu Leader Anderson schließen konnte. Sexton gab noch einmal alles und fuhr im Rennen noch bis auf P2 nach vorne. Aber in Schlagdistanz zu Tomac kam er nicht mehr.

Tomac gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 9,2 Sekunden. Mit diesem Doppelsieg triumphierte Eli Tomac in Pala und gewann damit den Lauf, die Tageswertung und die US Nationals 2022!

Die Reihenfolge auf dem Podium entsprach dann auch genau dem Endstand der Tabelle der US Nationals 2022: Eli Tomac siegte vor Sexton und Anderson. Ken Roczen wurde einem 8-13-Ergebnis Neunter der Tageswertung und mit 394 Punkten Vierter der Gesamtwertung der 450er Klasse der US Nationals. Gleichzeitig war das Rennen in Pala Roczens vorerst letzter Einsatz für das HRC Werksteam.

Ergebnis Pala 2, 450 ccm:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 1-1

2. Chase Sexton (USA), Honda, 2-2

3. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 4-3

4. Christian Craig (USA), Yamaha, 3-4

5. Justin Barcia (USA), GASGAS, 5-6

6. Aaron Plessinger (USA), KTM, 7-7

7. Benny Bloss (USA), KTM, 6-8

8. Ryan Dungey (USA), KTM, 10-5

9. Ken Roczen (D), Honda, 8-13

10. Dean Wilson (GB), Husqvarna, 13-9

Meisterschaftsendstand nach Runde 12 von 12:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 546

2. Chase Sexton (USA), Honda, 539, (-7)

3. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 440, (-106)

4. Ken Roczen (D), Honda, 394, (-252)

5. Christian Craig (USA), 373, (-173)

6. Ryan Dungey (USA), KTM, 359, (-187)

7. Aaron Plessinger (USA), 322 (-224)

8. Justin Barcia (USA), GASGAS, 303, (-243)

9. Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 222, (-324)

10. Shane McElrath (USA), Husqvarna, 213, (-333)