Ken Roczen (HRC/P9): «Bin froh, dass es vorbei ist»

Der letzte Auftritt von Ken Roczen in Honda-Diensten war für alle Seiten schwierig. Honda verfehlte das große Ziel des Titelgewinns in der 450er Klasse und für Roczen war die Saison ohnehin gelaufen.

Ken Roczen hüllt sich über seine Zukunft weiterhin in Schweigen. Am letzten Wochenende war sein letztes Rennen in HRC-Diensten. Mit Nachwuchsfahrer Chance Hymas hatte das Team beim Saisonfinale in der 250er Klasse schon das nächste Talent aus dem Amateurprogramm im Köcher. Hymas beendete den Tag in Pala auf P15. Einen Vertrag hat der Youngster aber noch nicht. Pala war sozusagen ein Proberennen.

Roczens Abgang bei HRC hätte natürlich besser sein können. Aber die Stimmung war ohnehin nicht die beste und man kann sich vorstellen, unter welchem Druck alle Beteiligten vor dem Rennen standen. Zwar hatte Jett Lawrence den 250er Titel gewonnen, aber das wichtige Ziel war endlich der 450er Titel. Chase Sexton war in diesem Jahr so nahe dran, aber es reichte wieder nicht. Der letzte Honda Erfolg in der 450er Klasse war, man mag es kaum glauben, der Titel von Ricky Carmichael im Jahre 2004. Nachdem für Roczen dieser letzte Meisterschaftszug abgefahren war, musste er zuletzt den Wasserträger für seinen jüngeren Teamkollegen Sexton spielen. Deshalb ist es gut, dass dieses Kapitel endet und Roczen, wie auch immer, einen Tapetenwechsel vornehmen kann. Der erste Schritt ist die im Oktober beginnende Supercross-WM. Für welches Team er starten wird, ist immer noch nicht bekannt. Klar ist, dass er vom Serienvermarkter als wichtigstes Zugpferd der neuen Serie engagiert wurde.

Die Plätze 8 und 13 genügten Roczen am Ende für P9 in der Tageswertung. Die Meisterschaft beendete er auf Rang 4. Aber in Pala wurde er gleich zweimal in einen Crash verwickelt.

«Das Wetter war super heiß und ich hatte wirklich Pech», erklärte Roczen nach dem Rennen. «Ich bin in beiden Läufen in der ersten Kurve gestürzt. Der zweite Crash hat mir dann wirklich den Rest gegeben. Ich habe überall Schrammen und Verletzungen. Nach dem Crash war ich bis ans Ende des Feldes zurückgefallen und bin danach einfach so gut gefahren, wie ich konnte. Ich wollte das zweite Rennen zu Ende fahren und nicht wie im letzten Jahr wieder ausfallen.» Zur Erinnerung: Roczen stürzte letztes Jahr im letzten Rennen der Saison in Hangtown und zog sich dabei eine Fußverletzung zu, die ihm zur Aufgabe zwang.

«Jetzt bin ich froh, dass die Saison vorbei ist», erklärte der Deutsche. «Ich werde mich jetzt neu aufbauen und einen Neuanfang starten. In der Nebensaison will ich wieder nach vorne kommen.»

Ergebnis Pala 2, 450 ccm:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 1-1

2. Chase Sexton (USA), Honda, 2-2

3. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 4-3

4. Christian Craig (USA), Yamaha, 3-4

5. Justin Barcia (USA), GASGAS, 5-6

6. Aaron Plessinger (USA), KTM, 7-7

7. Benny Bloss (USA), KTM, 6-8

8. Ryan Dungey (USA), KTM, 10-5

9. Ken Roczen (D), Honda, 8-13

10. Dean Wilson (GB), Husqvarna, 13-9

Meisterschaftsendstand 20222:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 546

2. Chase Sexton (USA), Honda, 539, (-7)

3. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 440, (-106)

4. Ken Roczen (D), Honda, 394, (-252)

5. Christian Craig (USA), 373, (-173)

6. Ryan Dungey (USA), KTM, 359, (-187)

7. Aaron Plessinger (USA), 322 (-224)

8. Justin Barcia (USA), GASGAS, 303, (-243)

9. Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 222, (-324)

10. Shane McElrath (USA), Husqvarna, 213, (-333)