Unadilla: Jett Lawrence (HRC) ist 450er US-Champion

Mit einem weiteren Doppelsieg gewann der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence vorzeitig und mit Idealpunktzahl die US Nationals 2023 und schrieb damit Geschichte.

Jett Lawrence schrieb an diesem Wochenende Sportgeschichte: Als erstem Sportler ist es ihm gelungen beim 9. von 11 Events als Klassenaufsteiger und ungeschlagen mit Idealpunktzahl Champion der AMA Pro Motocross Championships zu werden! Der 20-Jährige setzte seine Siegesserie in Unadilla fort und gewann beide Läufe.

Für Jett Lawrence ging es in Unadilla darum, seinen Vorsprung gegenüber Dylan Ferrandis (Yamaha) von 95 auf 100 oder mehr Punkte auszubauen. Dafür musste Jett in jedem Falle vor Ferrandis ins Ziel kommen. Der Franzose wollte zumindest erreichen, den Siegeszug von 'Jettson' aufzuhalten und setzte im ersten Lauf alles auf eine Karte.

Jett Lawrence zog in beiden Rennen den Holeshot und kontrollierte das Rennen von der Spitze. In den ersten Runden des ersten Laufs musste er zunächst seinen Teamkollegen Chase Sexton auf Distanz halten. Sexton stürzte im letzten Renndrittel, so dass Ferrandis, der sich von P5 nach vorne arbeitete, die Lücke zu Leader Lawrence schließen konnte.

Jett ließ sich davon aber nicht beeindrucken, blieb konzentriert und fehlerfrei und gewann den ersten Lauf mit einem knappen Vorsprung von 1,7 Sekunden vor Ferrandis und Sexton.

Vor dem entscheidenden zweiten Lauf schien Jett langsam zu realisieren, vor welcher Aufgabe er gerade steht. Aber der Australier bewies auch in dieser Situation Nervenstärke und haute den nächsten Holeshot raus. In diesem Rennen musste er Sexton auf Distanz halten. Sein Teamkollege konnte ihm ein paar Runden folgen, doch dann setzte sich Jett immer weiter ab und gewann den zweiten Lauf souverän mit einem Vorsprung von 9,2 Sekunden. In den letzten Runden war sein Vorsprung sogar auf über 10 Sekunden angewachsen.

Mit diesem erneuten Doppelsieg wurde Jett Lawrence Tagessieger von Unadilla und mit der Idealpunktzahl von 450 Punkten vorzeitig Motocross-Champion des Jahres 2023. Sexton und Ferrandis lagen am Ende des Tages gleichauf. Entscheidend für Sextons zweiten Rang war sein besseres Resultat in Moto-2.

Im Schatten des großartigen Triumphs von Jett Lawrence wurden die anderen Ereignisse beinahe zur Nebensache: Justin Barcia (GASGAS) gab nach monatelanger Verletzungspause bei seinem Heimrennen ein durchwachsenes Comeback. Den ersten Lauf musste er nach einem Crash aufgeben. Den zweiten Lauf beendete er auf Rang 14.

Kawasaki-Werksfahrer Jason Anderson stürzte nach dem Start zum ersten Lauf und musste vom Ende des Feldes eine Aufholjagd starten. Den zweiten Lauf beendete er auf P4.

In Unadilla waren mehrere Europäer am Start: Harri Kullas (Yamaha) erreichte bei seiner US-Premiere in beiden Läufen Rang 7 und wurde damit Sechster der Tageswertung. Im zweiten Lauf verpasste er nur knapp den Holeshot. Tanel Leok (Husqvarna) erreichte im zweiten Lauf die Punkteränge, der Franzose Stephen Rubini fuhr in beiden Läufen in die Punkteränge. Der Tscheche Jakub Teresak (GASGAS) blieb in Unadilla ohne Punkte. Dominique Thury (Yamaha) konnte sich nicht für die Wertungsläufe qualifizieren.

Kommende Woche geht es in Budds Creek in die 10. Meisterschaftsrunde. Die Titelentscheidung ist zwar gefallen, aber für die Platzierungen und die SMX-Meisterschaften (Super-Motocross) werden in den letzten Läufen noch wichtige Punkte vergeben.

Ergebnis Unadilla 450 ccm:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-1

2. Chase Sexton (USA), Honda, 3-2

3. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 2-3

4. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 4-6

5. Aaron Plessinger (USA), KTM, 5-5

6. Harri Kullas (EST), Yamaha, 7-7

7. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 6-10

8. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 14-4

9. Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 9-8

10. Fredrik Noren (S), Suzuki, 13-9

…

19. Justin Barcia (USA), GASGAS, 40 (DNF)-14

20. José Butron (E), GASGAS, 17-19

21. Stephen Rubini (F), Kawasaki, 20-17

22. Anton Gole (S), Husqvarna, 16-21

23. Tanel Leok (EST), Husqvarna, 22-18

…

26. Jakub Teresak (CZ), GASGAS, 25-23

…

34. Adrien Malaval (F), Kawasaki, 38-28

...

DNQ: Dominique Thury (D), Yamaha

450 ccm Meisterschaftsstand nach Runde 9 von 11:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 450 – vorzeitig Champion 2023

2. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 347, (-103)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 312, (-138)

4. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 269, (-181)

5. Chase Sexton (USA), Honda, 260, (-190)

6. Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 215, (-235)

7. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 200, (-250)

8. Fredrik Noren (S), Suzuki, 189, (-261)

9. Cooper Webb (USA), KTM, 147, (-303)

10. Grant Harlan (USA), Yamaha, 145, (-305)

11. José Butron (E), GASGAS, 132, (-318)

12. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 133, (-317)