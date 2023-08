Justin Barcia (GASGAS) gibt in Unadilla sein Comeback

US-Motocrosser Justin Barcia (Troy Lee Designs/Red Bull/GASGAS) wird beim kommenden Event in Unadilla Valley am Samstag sein Comeback in der Outdoor-Motocross-Serie feiern.

Justin Barcia ist nur einer von zahlreichen Top-Motocross-Assen in den USA, die wegen Verletzungen bisher nicht an der prestigeträchtigen US-Motocross-Meisterschaft teilnehmen konnten. Der GASGAS-Werksfahrer aus dem Team Troy Lee, das mittlerweile von Max Lee geleitet wird, hat sich nun aber wieder fit gemeldet.

Der 31-jährige Barcia hatte sich Ende April beim Supercross-Rennen in Nashville verletzt. Sein Comeback verzögerte sich anschließende wegen einiger Komplikationen. Barcia hatte sich damals eine Fraktur des linken Schlüsselbeins, einen Bruch der rechten Schulter sowie drei gebrochene Rippen zugezogen. Jetzt gab es grünes Licht aus der medizinischen Abteilung, Barcia wird in Unadilla Valley am Start stehen. Drei Events stehen insgesamt in der laufenden Outdoor-Saison noch an.

«Es war schon ein ziemlicher Prozess, wir haben die Verletzung jetzt nach zwei Operationen und viel Training überwunden», berichtete Barcia. «Ich freue mich für mich selbst und meine Fans, dass ich bei meinem Heimrennen im Staat New York einfach wieder auf die Strecke gehen kann.»

«Es gibt eigentlich keine Erwartungen und ich habe mir keine Ziele gesetzt, weil ich viele Monate nicht auf dem Motorrad war», bekräftigte Barcia. «Ich will einfach nur rausgehen, Spaß haben und meine Form wieder aufbauen. Klar will man als Rennfahrer immer konkurrenzfähig sein, aber ich muss jetzt einfach mal zurück zum Renn-Modus finden und es wieder genießen, beim Team und bei meinen Freunden zu sein. Unadilla wird ein cooles Rennen!»



Barcia war zuletzt bereits nach Europa gereist, wo er für seinen Arbeitgeber GASGAS Stargast beim «Spice it up»-Festival in Italien war. Dort wurde die Produktpalette für das Jahr 2024 vorgestellt.