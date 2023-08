Aaron Plessinger verlängert bei Red Bull KTM

Der US-amerikanische Red Bull KTM Werksfahrer Aaron Plessinger wird auch 2024 KTM-Werksfahrer bleiben. Plessinger soll im US-Supercross, bei den US Nationals und bei den SMX-Finals starten.

Das Engagement des US-amerikanischen Red Bull KTM Werksfahrers Aaron Plessinger wurde um ein weiteres Jahr verlängert. Plessinger soll für KTM die AMA Supercross-Meisterschaften bestreiten, die US Pro Motocross Meisterschaften (US Nationals) sowie die SMX Finals der US-amerikanischen Super-Motocross-Meisterschaften. Für Plessinger wird es das dritte KTM-Jahr in Folge.

«Ich möchte mich bei allen Fans bedanken, die mich das ganze Jahr über unterstützt haben», erklärte Plessinger. «Ein noch größerer Dank geht an das Red Bull KTM Factory Team, das immer an mich geglaubt hat. Nun stehen wir vor einem weiteren Jahr!»

Aaron Plessinger beendete die diesjährige US Supercross-Meisterschaften auf Rang 7, nachdem er mehrere Runden verletzt aussitzen musste. In Tampa und Salt Lake City erreichte er das Podium. Nach 8 von 11 Runden der US Nationals rangiert er auf Gesamtrang 3 hinter Jett Lawrence (Honda) und Dylan Ferrandis (Yamaha). In der kombinierten SMX-Rangliste liegt er derzeit auf P2 hinter Chase Sexton (Honda).