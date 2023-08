Beta steigt mit Colt Nichols in US Supercross ein

Beta wird ab dem kommenden Jahr mit Colt Nichols und Benny Bloss in die US-Supercross-Meisterschaften einsteigen. Nichols unterschrieb einen Zweijahresvertrag und wird zeitnah mit der Testarbeit beginnen.

Beta wird Anfang nächsten Jahres auch im US-Supercross vertreten sein. Nun wurde auch die Fahrerkonstellation bekanntgegeben: Colt Nichols und Benny Bloss werden Beta-Werksfahrer. Nichols wurde 2021 mit Yamaha 250SX-Ostküsten-Champion, 2023 Honda-Werksfahrer im Bereich Supercross und wechselte in die WSX Supercross WM in das Team Rick Ware Kawasaki.

Das neue US-Team Liqui Moly Beta Racing schloss mit Nichols einen Zweijahresvertrags ab. «Wir freuen uns sehr, in den nächsten zwei Jahren mit Colt zusammenzuarbeiten», erklärte Team-Manager Carlen Gardner. «Er ist ein hervorragender Athlet auf und neben der Strecke und passt perfekt in unsere Beta-Familie. Colt, der in der 450er-Klasse 'Rookie of the Year' wurde, hat bewiesen, dass er großes Potenzial in der Königsklasse des Supercross besitzt. Wir wollen diesen Schwung bis ins Jahr 2024 mitnehmen. Es war uns sehr wichtig, zwei Fahrer wie Colt und Benny zu finden, um mit Beta in den Supercross-Sport einzusteigen.»

Die Tests mit der neuen Beta RX sollen bald beginnen. «Es bedeutet mir sehr viel, Pionierarbeit für eine neue Marke im Supercross zu leisten», erklärte Nichols. «Ich werde diese Marke so gut wie möglich repräsentieren und kann es kaum erwarten, loszulegen!»