Hunter Lawrence (Honda) siegt in Unadilla

Mit einem 2-2-Ergebnis gewann der australische Werksfahrer und Tabellenführer Hunter Lawrence den 9. Lauf der US Nationals in Unadilla und konnte sich an der Tabellenspitze weiter absetzen.

9. Lauf der US Nationals der 250er Klasse in Unadilla (New York): HRC-Werksfahrer Hunter Lawrence hatte in beiden Läufen keinen perfekten Start und musste sich aus dem Bereich der Top-10 nach vorne kämpfen.

Den Holeshot zum ersten Lauf gewann Levi Kitchen (Yamaha). In der ersten Runde ging Seth Hammaker (Kawasaki) an Kitchen vorbei, doch der Yamaha-Pilot konterte, ging erneut in Führung und kontrollierte das Rennen danach von der Spitze.

Hunter Lawrence gelang es, bis zum Ende des ersten Laufs noch in Schlagdistanz zu Kitchen zu kommen, doch für ein Überholmanöver reichte es nicht.

Titelaspirant Haiden Deegan musste sich im ersten Lauf nach schlechtem Start von P7 aus nach vorne kämpfen. In Runde 10 von 15 erreichte er P3 und hatte nun seinen direkten Titelrivalen Hunter Lawrence vor sich, doch in Runde 13 fiel Deegan mit technischem Defekt aus.

Der zweite Lauf musste nach einem schweren Crash von RJ Hampshire in der ersten Runde mit roter Flagge abgebrochen und neu gestartet werden. Ryder DiFrancesco zog diesmal den Holeshot. Haiden Deegan kam beim Start komplett von der Strecke ab und auch nach dem Neustart musste er die Strecke verlassen und fand sich nach Runde 1 nur auf P16 wieder. Hunter Lawrence ging im Bereich von P6 ins Rennen. Deegan holte auf, doch ein Sturz warf in erneut zurück und pulverisierte seine Titelambitionen.

In Runde 2 übernahm Justin Cooper (Yamaha) die Führung, blieb konzentriert fehlerfrei und gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 2 Sekunden vor Hunter Lawrence.

Mit einem 2-2-Ergebnis gewann Lawrence die Tageswertung vor Kitchen (1-4) und Cooper (5-1). MX2-Weltmeister Tom Vialle (KTM) ist weiterhin nicht im US-Motocross angekommen. In Unadilla blieb der Franzose mit einem 8-7-Ergebnis hinter den Erwartungen zurück. In der Tabelle rangiert Vialle nach 9 von 11 Events auf dem enttäuschenden 8. Rang.

Durch den Tagessieg von Hunter Lawrence und den Ausfall von Deegan im ersten Lauf konnte sich der australische Tabellenführer wieder etwas an der Spitze absetzen. Neuer Zweiter mit einem Rückstand von 22 Punkten ist jetzt der Sieger des zweiten Laufs, Justin Cooper (Yamaha). Jo Shimoda (Kawasaki) wurde mit zwei dritten Plätzen Vierter der Tageswertung und verbesserte sich in der Tabelle von P5 auf P3. Deegan ist nach seinem desaströsen Wochenende (technischer Defekt im ersten Lauf, P10 nach Crash im zweiten Lauf) nun in der Meisterschaftstabelle von P2 auf P4 zurückgefallen.

Hunter Lawrence reist mit einem Vorsprung von 22 Punkten zum vorletzten Rennen nach Budds Creek. Die Titelentscheidung wird voraussichtlich erst beim Saisonfinale beim Ironman National fallen.

Der estnische Gaststarter Jorgen Talviku (Husqvarna) verfehlte in beiden Läufen die Punkteränge.

Ergebnis Unadilla, 250 ccm:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 2-2

2. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 1-4

3. Justin Cooper (USA), Yamaha, 5-1

4. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 3-3

5. Maximus Vohland (USA), KTM, 4-6

6. Tom Vialle (F), KTM, 8-7

7. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 6-14

8. Ryder DiFrancesco (USA), Kawasaki, 9-12

9. Daxton Bennick (USA), Yamaha, 14-9

10. Pierce Brown (USA), GASGAS, 12-11

...

13. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 7-38

...

17. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 38 (DNF)-10

…

26. Jorgen Talviku (EST), Husqvarna, 23-21

250 ccm Meisterschaftsstand nach Runde 9 von 11:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 344

2. Justin Cooper (USA), Yamaha, 322, (-22)

3. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 309, (-35)

4. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 308, (-36)

5. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 290, (-54)

6. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 288, (-56)

7. Maximus Vohland (USA), KTM, 252, (-92)

8. Tom Vialle (F), KTM, 237, (-107)

9. Ryder DiFrancesco (USA), Kawasaki, 167, (-177)

10. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 166, (-178)