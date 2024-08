Chase Sexton (KTM) siegt in Unadilla, Roczen Platz 7

Mit einem 2-1-Ergebnis gewann Tabellenführer Chase Sexton (red Bull KTM) den 9. Lauf der US Nationals in Unadilla (New York) vor Hunter Lawrence (Honda) und Aaron Plessinger (KTM). Ken Roczen (Suzuki) auf Platz 7.

9. Lauf der US Nationals in Unadilla (New York): Red Bull KTM Werksfahrer Aaron Plessinger zog den Holeshot zum ersten Lauf vor Hunter Lawrence (Honda) und Tabellenführer Chase Sexton (KTM). Sexton setzte sich innen gegen Lawrence durch und erreichte Platz 2, doch Hunter konterte und ging noch am Ende der ersten Runde an Plessinger vorbei in Führung. In der zweiten Runde zog Sexton nach und ging an seinem Teamkollegen Plessinger vorbei auf Platz 2. Danach entbrannte ein heißes Duell zwischen Lawrence und Sexton um den Platz an der Sonne. Mehrmals wechselten die beiden die Führungspositionen, doch am Ende gewann Hunter Lawrence den ersten Lauf: Der Australier rückte in Unadilla erstmals mit der 2025er Honda CRF450R aus.

Ken Roczen (Suzuki), der in Unadilla sein einziges 450er Stelldichein der US Nationals in diesem Jahr bestreitet, erwischte keinen guten Start und beendete den ersten Lauf auf Platz 7. Der deutsche Sarholz-KTM-Pilot Henry Jacobi, der die Rennen in Unadilla und Budds Creek bestreiten will, qualifizierte sich auf Rang 25 für die Wertungsläufe. Seine beste Rundenzeit war ca. 12 Sekunden langsamer als die Zeit von Pole-Setter Sexton. Im ersten Lauf startete Jacobi im Mittelfeld und beendete das Rennen auf Platz 17.

Chase Sexton (KTM) gewann den Start zum zweiten Lauf und kontrollierte danach das Rennen von der Spitze. Hinter ihm kämpften Ken Roczen, der diesmal viel besser gestartet war, und Dylan Ferrandis (Honda) um Platz 2. Nach der Hälfte von Moto-2 überholte Ferrandis den Deutschen. Jason Anderson (Kawasaki) und Hunter Lawrence duellierten sich über das gesamte Rennen und gingen beide an Roczen vorbei. In den letzten 3 Runden musste sich der Deutsche auch noch von Aaron Plessinger überholen lassen, der es in Unadilla mit einem 3-4-Ergebnis aufs Podium schaffte. Sexton gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 7 Sekunden vor Lawrence und Ferrandis. Damit lagen Sexton und Lawrence mit 47 Zählern gleichauf an der Spitze. Tiebreaker zugunsten von Sexton war dessen besserer zweite Lauf.

Ken Roczen beendete den Tag in New York mit einem 7-6-Ergebnis auf Gesamtrang 7, während von Henry Jacobi im zweiten Lauf nichts zu sehen war.

Rückkehrer Cooper Webb (Yamaha) kam im ersten Lauf auf Platz 8 ins Ziel, stürzte aber im zweiten Lauf an einem Bergab-Sprung und schien sich dabei den Arm verletzt zu haben. Einzelheiten über Art und Schwere seiner Verletzung sind noch nicht bekannt.

Nach dem 9. von 11 Rennen blieben die Verhältnisse an der Tabellenspitze unverändert: Sexton führt die Meisterschaft weiterhin mit einem Vorsprung von 28 Punkten vor Hunter Lawrence an. Neuer Dritter ist jetzt aber Aaron Plessinger, da Justin Cooper mit den Plätzen 4 und 7 insgesamt nur 33 Punkte holen konnte. Plessinger auf Tabellenplatz 3 und Cooper auf Platz 4 trennen allerdings nur zwei Pünktchen. Im Kampf um den dritten Podiumsrang ist also das letzte Wort längst nicht gesprochen.

In einer Woche geht es in Budds Creek weiter mit Meisterschaftsrunde 10, wo Henry Jacobi erneut antreten will. Ken Roczen wird erst wieder beim Saisonfinale in Crawfordsville am Start stehen, dort aber in der 250er Meisterschaft, wo er auf Haiden Deegan, Tom Vialle und co treffen wird.

US Nationals 450 Unadilla:



1. Chase Sexton (USA) KTM, 2-1

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 1-2

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 3-4

4. Dylan Ferrandis (F), Honda, 6-3

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 5-5

6. Justin Cooper (USA), Yamaha, 4-7

7. Ken Roczen (D), Suzuki, 7-6

8. Christian Craig (USA), Husqvarna, 9-8

9. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 10-9

10. Grant Harlan (USA), Yamaha, 11-10

11. Freddie Noren (S), Kawasaki, 12-11

12. Harri Kullas (EST), KTM, 15-12

…

15. Cooper Webb (USA), Yamaha, 8-35

16. Romain Pape (F), GASGAS, 19-16

17. Colt Nichols (USA) Suzuki, 23-14

…

20. Henry Jacobi (D), KTM, 17-40 (DNF)

...

DNS: Jett Lawrence (AUS), Honda

DNS: Justin Barcia (USA), GASGAS

450 ccm Meisterschaftsstand nach Event 9 von 11:



1. Chase Sexton (USA) KTM, 407 Punkte

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 379, (-28)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 319, (-88)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 317, (-90)

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 295, (-112)

6. Dylan Ferrandis (F), Honda, 273, (-134)

7. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 238, (-169)

8. Jett Lawrence (AUS), Honda, 210, (-197)

9. Christian Craig (USA), Husqvarna, 188, (-219)

10. Freddie Noren (S), Kawasaki, 160; (-247)