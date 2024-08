Unadilla: Renndebüt der 2025er Honda CRF450R

Beim 9. Lauf der US Nationals in Unadilla wird der australische HRC Werksfahrer Hunter Lawrence erstmals die 2025er Honda CRF450R einsetzen und diese für den Rest der Saison damit fahren.

Am kommenden Samstag wird HRC Werksfahrer Hunter Lawrence beim 9. Lauf der US Nationals in Unadilla (New York) erstmals mit der neuen Honda CRF450R Jahrgang 2025 ausrücken. Das neue Modell wurde erstmals vor zweieinhalb Monaten in Pala beim Saisonauftakt der US Nationals der Öffentlichkeit vorgestellt. Für das bereits in Auslieferung befindliche Modell wird das neue Motorrad sein Renndebüt geben.

Normalerweise bleiben die Teams während der gesamten Saison bei einer Maschine. Die Lawrence-Brüder starteten schon vor fast zwei Jahren auf Prototypen. Die neue CRF450R wurde in enger Zusammenarbeit mit HRC und den Lawrence-Brüdern und HRC in der MXGP-Meisterschaft entwickelt.

«Ich freue mich darauf, hier in Unadilla mit dem neuen Motorrad Rennen zu starten», erklärte Hunter Lawrence am Vorabend des Rennens. «Als ich das erste Mal mit dem 25er Modell gefahren bin, habe ich mich sofort zu Hause gefühlt. Jett und mir hat es Spaß gemacht, unseren Beitrag zur Entwicklung des Serienmotorrades zu leisten. Jetzt ist es an der Zeit, an der Factory-Edition zu arbeiten.»

Hunter soll das Motorrad für die restlichen 3 Läufe der US Nationals sowie bei den SMX Playoffs fahren.

«Wir sind stolz auf den Erfolg, den die CRF450R-Plattform bereits hatte», erklärte HRC Team Manager Lars Lindstrom. «Im vergangenen Jahr haben wir damit alle drei AMA 450-Meisterschaften gewonnen und dieses Jahr den AMA Supercross-Titel geholt. Jetzt freuen wir uns auf die Entwicklung des Werks-Bikes der 2025 CRF450R. Die Ingenieure haben mit dem neuen Bike unglaubliche Arbeit geleistet.»

Hunter Lawrence rangiert nach 8 von 11 Läufen auf dem zweiten Platz im AMA Pro Motocross Championships der 450er Klasse.

450 ccm Meisterschaftsstand nach Event 8 von 11:



1. Chase Sexton (USA) KTM, 360 Punkte

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 332, (-28)

3. Justin Cooper (USA), Yamaha, 284, (-76)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM, 281, (-79)

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 261, (-99)

6. Dylan Ferrandis (F), Honda, 237, (-123)

7. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 213, (-147)

8. Jett Lawrence (AUS), Honda, 210, (-150)

9. Christian Craig (USA), Husqvarna, 161, (-199)

10. Justin Barcia (USA), GASGAS, 148, (-212)