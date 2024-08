Levi Kitchen (Kawasaki) siegt in Unadilla

Mit einem 2-1-Ergebnis gewann Pro Circuit Kawasaki Werksfahrer Levi Kitchen den 9. Lauf der US Nationals in Unadilla vor dem punktgleichen Tabellenführer Haiden Deegan (Yamaha) und Jalek Swoll (Triumph).

9. Lauf der US Nationals der 250er Klasse in Unadilla (New York): Kawasaki-Werksfahrer Levi Kitchen zog den Holeshot zum ersten Lauf knapp vor seinem Teamkollegen Ty Masterpool, doch HRC-Werksfahrer Chance Hymas übernahm noch in der ersten Runde die Führung vor Kitchen, Anstie und Deegan.Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle ging in der ersten Runde spektakulär zu Boden: Er landete an einer Bergab-Passage nach einem Sprung quer, schleuderte hin und her und wurde schließlich vom Motorrad katapultiert. Der Franzose hatte Glück, dass er überhaupt weiterfahren konnte. Danach war Vialle natürlich komplett von der Rolle und musste das Rennen von der letzten Position aus angehen. Vialle verfehlte am Ende sogar die Punkteränge.

Chance Hymas ging noch in der ersten Runde in Führung und hatte bis zur 10. Runde einen komfortablen Vorsprung von 7 Sekunden herausgefahren, doch auch er stürzte spektakulär an einer Bergabpassage, wurde am Boden von seinem Motorrad getroffen und blieb unter seiner Honda liegen. Chance musste von den Streckenposten befreit werden. Damit war sein Rennen für ihn zu Ende. Danach entbrannte ein heißes Duell zwischen Kitchen und Deegan, was 'Dangerboy' am Ende für sich entscheiden konnte. Deegan gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 1,6 Sekunden vor Kitchen, Anstie, Shimoda und Garrett Marchbanks, der ins Pro Circuit Kawasaki Werksteam zurückkehren konnte.

Levi Kitchen gewann auch den Start zum zweiten Lauf vor Ty Masterpool, der jedoch in der ersten Runde stürzte. HRC-Werksfahrer Jo Shimoda rangierte auf Platz 2 und versuchte die Lücke zum führenden Kitchen schliess, doch in einer Linkskurve stürzte er über das Vorderrad und zog sich eine Armverletzung zu. Der Japaner musste von der Medical Crew von der Strecke transportiert werden.

Chance Hymas, der in Führung liegend im ersten Lauf gestürzt war, trat zwar zum zweiten Lauf an, musste aber einsehen, dass nach seinem Abflug nichts mehr ging und beendete das Rennen an der Box.

Am Ende des Tages lagen Kitchen und Deegan mit 37 Zählern punktgleich an der Spitze. Tiebreaker zugunsten von Kitchen war sein besseres Ergebnis im zweiten Lauf. Dahinter folgten 3 Fahrer mit 34 Punkten auf den Rängen 3,4 und 5 und da Jalek Swoll im zweiten Rennen besser abschnitt als Marchbanks und Anstie, stand Swoll auf dem dritten Podiumsrang – das ersten Podium für Triumph bei den US Nationals.

Tom Vialle beendete nach seinem Drama im ersten Lauf das zweite Rennen auf Rang 3. Nachdem er im ersten Lauf ohne Punkte blieb, fiel er in der Tabelle von Platz 2 auf Rang 3 zurück. Haiden Deegan konnte seinen Vorsprung in der Meisterschaft von 54 auf satte 70 Punkte ausbauen. Damit ist er sin Sachen Titel so gut wie durch und wird voraussichtlich schon am kommenden Wochenende in Budds Creek seinen Meisterschaftsgewinn feiern können.

US Nationals Unadilla 250:



1. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 2-1

2. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 1-2

3. Jalek Swoll (USA), Triumph, 6-4

4. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 5-5

5. Max Anstie (GB), Yamaha, 3-8

6. Pierce Brown (USA), GASGAS, 7-7

7. Jordon Smith (USA), Yamaha, 12-6

8. Ty Masterpool (USA), Kawasaki, 9-9

9. Julien Beaumer (USA), KTM, 8-10

10. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 10-11

11. Tom Vialle (F), KTM, 22-3

12. Jo Shimoda (J), Honda, 4-34

…

17. Joey Savatgy (USA), Triumph, 40(DNF)-12



…

38. Chance Hymas (USA), Honda, 32-36

250 ccm Meisterschaftsstand nach Runde 9 von 11:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 408 Punkte

2. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 338, (-70)

3. Tom Vialle (F), KTM, 327, (-81)

4. Jo Shimoda (J), Honda, 289, (-119)

5. Chance Hymas (USA), Honda, 275, (-133)

6. Ty Masterpool (USA), Kawasaki, 259, (-149)

7. Pierce Brown (USA), GASGAS, 225 (-183)

8. Jalek Swoll (USA), Triumph, 221, (-187)

9. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 204, (-204)

10. Jordon Smith (USA), Yamaha, 191, (-217)