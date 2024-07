Ken Roczen (Suzuki): Überraschende Pläne für August

Der deutsche HEP Progressive Suzuki Pilot Ken Roczen hat seine Teilnahme am 450er Unadilla National am 10. August und beim Ironman National in Crawfordsville am 24. August angekündigt.

Die US Nationals legen gerade eine zweiwöchige Pause ein. Am 10. August geht es in Unadilla (New York) mit der 9. von insgesamt 12 Runden weiter. Ken Roczen hatte seine Teilnahme in Unadilla bereits in Aussicht gestellt. Jetzt legt der Deutsche noch eine weitere Überraschung nach.

«Ich bin beim 450er Rennen in Unadilla dabei und freue mich riesig auf meine Rückkehr zum Pro Motocross. Obendrein habe ich noch eine kleine Überraschung: Ich werde beim Ironman National (Anm.: Finale der US Nationals am 24. August in Crawfordsville/Indiana) eine Suzuki RMZ 250 fahren! Es ist gefühlte hundert Jahre her, dass ich das letzte Mal eine echte 250 im Rennen gefahren bin. Aber ich dachte mir, warum nicht? Haben wir doch mal ein bisschen Spaß, oder?»