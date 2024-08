Henry Jacobi (KTM) startet bei den US Nationals

Bereits am kommenden Montag (5. August) wird der deutsche Sarholz-KTM-Pilot Henry Jacobi in die USA aufbrechen, um an 2 Läufen der US Nationals in Unadilla und Budds Creek teilzunehmen.

Sarholz-KTM-Pilot Henry Jacobi wird am 10. und 17. August an den US Nationals der 450er Klasse in Unadilla und Budds Creek teilnehmen. «Wir fliegen am Montag nach dem Masters Rennen in Gaildorf in die USA und werden dort zwei Nationals-Rennen bestreiten», erklärte Christoph Selent, Trainer von Henry Jacobi, in Episode 5 der Benzim Track Walk Studio Show. Der 6. Lauf der ADAC MX Masters findet am kommenden Wochenende (3.-4. August) in Gaildorf statt.

«Ich starte dort mit meiner 450er Sarholz-KTM. Wir nehmen alles mit, was geht und ich rolle so ans Startgatter, als wäre es ein Masters-Rennen.» Interessantes Detail: In Unadilla wird auch Ken Roczen (Suzuki) am Start stehen. Sein Motorrad wird in Einzelteilen nach Amerika transportiert, was das Team vor logistische und bürokratische Herausforderungen gestellt hat.

Für Henry Jacobi erfüllt sich damit ein Traum: «Ich bin in den USA ja schon Rennen in meiner MX2-Zeit gefahren, dann bin ich beim MXoN in RedBud gestartet und als 50er Fahrer wurde ich einmal von KTM nach Las Vegas eingeladen. Ich war dort und fand es mega cool. Wenn ich irgendwann einmal aufhöre, will ich sagen können, dass ich alles gemacht habe. Ich bin in der WM gestartet und USA ist natürlich immer ein großes Ziel.»