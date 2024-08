Ironman: Chase Sexton (KTM) ist 450er Champion

Mit einem weiteren Doppelsieg beim Saisonfinale der US Nationals in Crawfordsville (Indiana) sicherte sich Red Bull KTM Werksfahrer Chase Sexton seine erste 450er Motocross-Meisterschaft vor Lawrence und Plessinger.

Saisonfinale der US Nationals der 450er Klasse in Crawfordsville (Indiana), Ironman National: Der erste Lauf der 450er Klasse begann mit einem heftigen Crash von Dylan Ferrandis (Honda), der in der ersten Kurve per Highsider stürzte und benommen ins Medical Center gebracht werden musste. Immerhin konnte der Franzose nach seinem Unfall wieder auf eigenen Beinen stehen, aber an einen Start im zweiten Lauf war nicht mehr zu denken. Ferrandis fiel durch diesen Nuller im letzten Rennen der Saison noch von Tabellenplatz 6 auf 7 zurück.

Den Holeshot zog Phil Nicoletti (Yamaha), doch schon in der ersten Runde übernahm Hunter Lawrence (Honda) das Zepter. In Runde 2 ging Aaron Plessinger (KTM) am Australier vorbei in Führung, doch auch Tabellenführer Chase Sexton (KTM), der am Vormittag die schnellste Rundenzeit vorgelegt hatte, verlor keine Zeit, übernahm in der 5. Runde die Spitze und gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 4,8 Sekunden vor Plessinger, Lawrence und Tomac. Mit diesem Laufsieg war Chase Sexton bereits vorzeitig Champion. Hunter Lawrence war nach der Überquerung der Ziellinie der erste Gratulant für Sextons erste 450er US-Motocross-Meisterschaft!

Justin Cooper (Yamaha) gewann den Start zum zweiten Wertungslauf, doch der Star Racing Yamaha Werksfahrer ging nach seinem heftigen Abflug in Budds Creek mit Handicap ins Rennen und wurde auch sofort von seinen Verfolgern abgefangen. Chase Sexton, der nach dem Meisterschaftsgewinn jetzt locker und ohne Druck auffahren konnte, nutzte seine Chance, ging in Führung und gewann am Ende mit einem riesigen Vorsprung von 26 Sekunden vor seinem Red Bull KTM Teamkollegen Aaron Plessinger und Eli Tomac (Yamaha), der mit einem 4-3-Ergebnis auf dem dritten Podiumsrang stand.

Bei Hunter Lawrence war im zweiten Rennen nach dem verlorenen Meisterschaftsduell die Luft raus. Der Australier fiel auf Rang 6 zurück und verfehlte damit das Podium.

Die US Piloten haben jetzt ein Wochenende Pause, bevor es am 7. September in Concord mit dem ersten der 3 Playoffs weitergeht, bei dem die Ergebnisse aus dem US-Supercross und Motocross als Ausgangsplatzierungen für die Playoff-Finals herangezogen werden.

US Nationals 450 Ironman:



1. Chase Sexton (USA) KTM, 1-1

2. Aaron Plessinger (USA), KTM, 2-2

3. Eli Tomac (USA), Yamaha, 4-3

4. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 3-6

5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 6-4

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 5-5

7. Phil Nicoletti (USA), Yamaha, 8-8

8. Christian Craig (USA), Husqvarna, 10-7

9. Freddie Noren (S), Kawasaki, 9-9

10. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 7-11

…

13. Harri Kullas (EST), KTM, 12-14

...

44. Dylan Ferrandis (F), Honda, 40(DNF)-DNS

...



DNS: Jett Lawrence (AUS), Honda

DNS: Justin Barcia (USA), GASGAS

DNS: Cooper Webb (USA), Yamaha

450 ccm Meisterschaftsendstand nach Event 11:



1. Chase Sexton (USA) KTM, 504 Punkte

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 462, (-42)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 403, (-101)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 371, (-133)

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 362, (-142)

6. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 297, (-207)

7. Dylan Ferrandis (F), Honda, 288, (-216)

8. Christian Craig (USA), Husqvarna, 244, (-260)

9. Jett Lawrence (AUS), Honda, 210, (-294)

10. Freddie Noren (S), Kawasaki, 204, (-300)