Eli Tomac verlängert bei Star Racing Yamaha

Nach zwei unglücklichen Jahren, die durch verletzungsbedingte Ausfälle geprägt waren, will Eli Tomac im kommenden Jahr noch einmal angreifen. Er verlängerte bei Star Racing Yamaha um ein weiteres Jahr.

Nach seinem verletzungsbedingten Ausfällen wurde viel über seine Zukunft spekuliert. 2023 führte Eli Tomac bis zum vorletzten Rennen der Saison die US-Supercross-Meisterschaften an, als er sich einen Riss der Achillessehne zuzog. 2024 musste er die Supercross-Meisterschaften nach einer Daumenverletzung vorzeitig beenden. Tomac kehrte erst vergangene Woche in Budds Creek in den Wettbewerb zurück.

Eine Frage wurde häufig diskutiert: Wird Tomac, der im November 32 Jahre alt wird, seine Karriere fortsetzen? Die Antwort kam heute: Star Racing Yamaha verlängerte seinen Vertrag um ein Jahr bis Ende 2025.

Tomac soll sowohl im Supercross als auch beim US Motocross starten. SXGlobal, Serienpromoter der FIM Supercross WM, kündigte vor einigen Tagen an, dass Tomac in diesem Jahr an allen Läufen der am 26. Oktober beginnenden FIM Supercross-WM teilnehmen wird.

«Ich gehe davon aus, dass 2025 meine letzte komplette Saison im professionellen Rennsport sein wird. Während die letzten beiden Supercross-Saisons unglücklich mit Verletzungen endeten, hatten wir auf dem Weg dorthin viele Erfolge. Jetzt ist es an der Zeit, wieder Rennen zu gewinnen und um den Supermotocross-Titel zu kämpfen», erklärte Tomac.