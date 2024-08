Video: Ken Roczen beim Training auf der RM-Z250

Ken Roczen wird beim Saisonfinale der US Nationals auf der Suzuki RM-Z250 ausrücken und gegen den frisch gebackenen US-Champion Haiden Deegan (Yamaha) antreten. Im Video ist Roczen auf der 250er Suzuki zu sehen.

Am kommenden Wochenende wird Ken Roczen zum ersten Mal seit dem Motocross der Nationen 2013 im Talkessel auf einem 250er Motorrad im Rennen antreten. Beim Saisonfinale der US Nationals in Crawfordsville (Ironman) wird er auf den frisch gebackenen 250er US-Champion Haiden Deegan (Yamaha) treffen. Auch gegen Tom Vialle ist Roczen mit Ausnahme des MXoN nicht angetreten. Gleiches gilt für die anderen Heißsporne wie Chance Hymas, Julien Beaumer, Jalek Swoll, Ty Masterpool oder Jordon Smith.

Haiden Deegan erklärte bereits in einer Pressekonferenz, dass er sich auf das Rennen gegen Roczen freue. Wir dürfen also gespannt sein, welche Fahrergeneration sich in Crawfordsville durchsetzen wird.