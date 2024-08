«Danger Boy» Deegan feierte seinen ersten Profi-Titel

Yamaha-Werksfahrer Haiden Deegan sicherte sich bei der vorletzten Station der US-Motocross-Serie in Budds Creek seinen ersten Titel bei den Profis und feierte auf seine Art.

Haiden Deegan ist der neue Meister der US-Motocross-Serie in der 250er-Klasse. Der 18-jährige Yamaha-Fahrer sicherte sich die Meisterschaft bereits bei der vorletzten Station in Budds Creek nach seinem Sieg im ersten Durchgang. Danach wurde mit der Familie um Vater Brian Deegan, einem ehemaligen Werksfahrer und Freestyler, gefeiert. Deegan erhielt für die Siegerehrung den Gold-Helm von Ausrüster Alpinestars überreicht.

«Ich wollte den Leuten zeigen, dass ich jederzeit den Speed habe, um zu gewinnen», betonte Deegan, der bereits in den Nachwuchsserien alles gewonnen hatte, was es in den USA zu holen gibt. Auch ein Absitzer konnte Deegan in Lauf 1 in Budds Creek nicht aufhalten, als er bereits 17 Sekunden Vorsprung auf Verfolger Levi Kitchen (Kawasaki) hatte. Als Kitchen später von Tom Vialle (Red Bull KTM) überholt wurde, war Deegan uneinholbar Meister.

Bemerkenswert waren auch die Worte von Deegan direkt nach Lauf 1: «Ich wollte die Jungs nochmals so richtig heftig besiegen. Mir ist der Holeshot gelungen, ich hatte dann knapp 20 Sekunden Vorsprung und wollte eine 30 Sekunden-Lücke rausfahren, dann ist mir aber der Vorderreifen weggerutscht. Aber was solls – wir haben die Meisterschaft, das wars, yeah Baby.»

Lauf 2 beendete Deegan in Budds Creek auf Platz 10. «Ich habe den Start verpatzt und war dann im Feld eingeklemmt», gab der 18-Jährige zu Protokoll. «Aber ich habe mich ein wenig zurückhalten, weil ich die Trophäe gesund in meinen Händen halten wollte.»

Deegan ließ dann auch sein erfolgreiches Jahr Revue passieren. «Ich hatte auch ein paar schwere Stürze in dieser Saison, aber man darf einfach nie aufgeben», meinte er. In Spring Creek hatte Deegan nach einem Startcrash sogar den nach außen gebogenen Auspuff mit einem Tritt wieder etwas in Position gebracht und fuhr danach noch auf Rang 4.

Am Ende des Renntags in Budds Creek wurden vor dem Truck des Star-Racing-Teams die traditionellen Burnouts zelebriert, bis der Motor hochging. «Es macht richtig Spaß, wenn man das ganze Jahr hart arbeitet und dann das Ding am Ende als Meister mal hochgehen lässt», lachte Deegan.

US Nationals Budds Creek 250:

1. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 3-1

2. Tom Vialle (F), KTM, 2-3

3. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 1-10

4. Chance Hymas (USA), Honda, 8-2

5. Jalek Swoll (USA), Triumph, 6-4

6. Julien Beaumer (USA), KTM, 4-7

7. Pierce Brown (USA), GASGAS, 7-5

8. Jordon Smith (USA), Yamaha, 10-6

9. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 9-8

10. Ty Masterpool (USA), Kawasaki, 11-9

…

DNS: Max Anstie (GB), Yamaha

DNS: Jo Shimoda (J), Honda

250 ccm Meisterschaftsstand nach Runde 10 von 11:

1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 445 Punkte

2. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 383, (-62)

3. Tom Vialle (F), KTM, 369, (-76)

4. Chance Hymas (USA), Honda, 311, (-134)

5. Jo Shimoda (J), Honda, 289, (-156)

6. Ty Masterpool (USA), Kawasaki, 283, (-162)

7. Pierce Brown (USA), GASGAS, 257 (-188)

8. Jalek Swoll (USA), Triumph, 255, (-190)

9. Jordon Smith (USA), Yamaha, 219, (-26)

10. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 218, (-227)