Henry Jacobi (KTM): Bei den US National einmal Top-10

Jacobi am Startgatter neben Eli Tomac und Hunter Lawrence

In Budds Creek startete er neben Malcolm Stewart

Bei seinem US-Abenteuer erreichte der deutsche Sarholz-KTM-Pilot Henry Jacobi im ersten Lauf von Budds Creek die Top-10. Den zweiten Lauf musste er aufgeben. Insgesamt holte Jacobi in 4 Rennen 17 Punkte.

Platz 15 im Qualifying von Budds Creek mit einer Rundenzeit von etwas mehr als 7 Sekunden im Vergleich zu Pole-Setter Chase Sexton (KTM) war eine passable Ausgangsbasis für den zweiten Nationals-Einsatz von Sarholz-KTM-Pilot Henry Jacobi.

Im ersten Lauf gelang dem Deutschen ein guter Start. Jacobi kam gut aus dem Gate und rangierte in der ersten Kurve direkt hinter Rückkehrer Eli Tomac (Yamaha) im Bereich der Top-5. Streckenweise hielt Jacobi die 9. Position und kam am Ende auf einem guten Platz 10 ins Ziel.

«Einmal Top-10 bei den Nationals aus einem Pickup! Traum erfüllt! Unglaublich minimalistische 14 Tage sind zu Ende. Danke nochmal wirklich an alle, die mich dabei unterstützt haben, von den 5€ bis hin zu meinen besten Sponsoren natürlich.» Während die großen US-Teams mit ihren US-Trucks anreisen, bestand die Infrastruktur des Deutschen aus einem Pickup und dem Einsatzmotorrad.

«Ich habe im ersten Lauf das Ding sicher auf Platz 9 in die letzte Runde bewegt, bis ich im Leerlauf nochmal umgekippt bin und mich dabei so 'gecooked 'habe, dass ich im 2. Lauf nicht in der Lage war, mich auf dem Hobel zu halten.»

Nach dem Start zum zweiten Lauf rangierte Jacobi erneut im Bereich der Top-10, fiel dann aber schon in der zweiten Runde aus den Punkterängen der Top-20. Nach 3 Runden war er auf Platz 28 zurückgefallen. Was auf dem Lap-Chart aussah wie ein Ausfall, stellte sich als reine Erschöpfungserscheinung heraus. Jacobi war kräftemäßig nicht imstande, den zweiten Lauf in Renn-Pace zu Ende zu bringen.

Trotzdem zeigte sich Jacobi mit Gesamtrang 17 zufrieden: «Wir haben etwas geschafft, was sonst so schnell keiner hinbekommt, erst recht nicht aus Deutschland.»

Mit 12 Punkten für Rang 10 im ersten Lauf von Budds Creek und den 5 Punkten für Rang 17 aus dem ersten Lauf von Unadilla sammelte Jacobi in 4 Wertungsläufen insgesamt 17 Zähler.

US Nationals 450 Budds Creek:



1. Chase Sexton (USA) KTM, 2-1

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 1-2

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 3-3

4. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 6-5

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 5-6

6. Christian Craig (USA), Husqvarna, 7-8

7. Eli Tomac (USA), Yamaha, 4-11

8. Broc Tickle (USA), Kawasaki, 9-10

9. Phil Nicoletti (USA), Yamaha, 8-12

10. Justin Cooper (USA), Yamaha, 20-4

…

17. Henry Jacobi (D), KTM, 10-37 (DNF)