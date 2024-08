Tom Vialle (KTM) gewinnt Ironman, Ken Roczen Platz 9

Mit einem 1-4-Ergebnis holte Red Bull KTM Werksfahrer beim Saisonfinale der US Nationals in Crawfordsville seinen ersten Tagessieg der Saison und verbesserte sich in der Meisterschaft noch auf den zweiten Gesamtrang.

Saisonfinale der US Nationals in Crawfordsville (Indiana): Der deutsche HEP Suzuki-Pilot brannte im Zeittraining die zweitschnellste Rundenzeit hinter dem neuen Champion Haiden Deegan (Yamaha) in den Boden. Zur Erinnerung: Roczens letztes 250er Rennen war 2013 beim Motocross der Nationen im Talkessel, also vor 11 Jahren! Sein Speed war im Vergleich zu den 'young guns' voll konkurrenzfähig. Auch in den Wertungsläufen lief es für den Deutschen über Dreiviertel der Renndistanz überwiegend gut. Am Ende der Rennen baute er etwas ab und büßte einige Plätze ein, nachdem er in beiden Rennen nach mäßigen Starts durchschnittlich im Bereich der Top-6 unterwegs war. Im ersten Lauf rangierte Roczen phasenweise in den Top-4. Im zweiten Rennen fiel er am Ende auf Platz 12 zurück und wurde in der Tageswertung Neunter.

Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle zog in beiden Läufen den Holeshot. Im ersten Lauf konnte er sogar einen Start-Ziel-Sieg einfahren, während Haiden Deegan (Yamaha), der schon vor dem Finale als 250er Champion feststand, in der Anfangsphase stürzte, ans Ende des Feldes zurückfiel und eine Aufholjagd starten musste. Deegan beendete den ersten Lauf auf Rang 11.

Pro Circuit Kawasaki Werksfahrer Levi Kitchen kam im ersten Lauf mit 4,5 Sekunden Rückstand auf Rang 2 hinter Deegan ins Ziel und befand sich damit auf dem Wege zu Gesamtrang 2, doch ein heftiger Abflug im zweiten Lauf machte seine Hoffnungen auf Podium und den Vizemeistertitel zunichte. Mit Null Punkten im zweiten Wertungslauf fiel Kitchen im letzten Rennen der Saison noch auf den dritten Platz der Meisterschaft zurück.

Zwischen Tom Vialle und Haiden Deegan entbrannte im zweiten Lauf ein spannender Schlagabtausch um die Führung. Vialle hatte das Rennen 9 von 16 Runden lang angeführt, bevor Deegan mit hohem Kurvenspeed und extrem weiten Sätzen aufholte und sich nach einem rundenlangen Duell gegen Vialle durchsetzte. Deegan, der in Crawfordsville mit der Startnummer Eins des Champions antrat, unterstrich mit seinem Laufsieg, dass er der würdige Champion des Jahres 2024 ist. Tom Vialle brach in den letzten Runden etwas ein und fiel auf Platz 4 zurück, was trotzdem noch für den Gesamtsieg reichte. Was für den Franzosen jedoch noch wichtiger war: Vialle beendet die Meisterschaften auf Rang 2, während Kitchen nach seinem Crash auf Rang 3 zurückfiel.

US Nationals Ironman 250:



1. Tom Vialle (F), KTM, 1-4

2. Chance Hymas (USA), Honda, 6-2

3. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 4-3

4. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 11-1

5. Jordon Smith (USA), Yamaha, 3-8

6. Ty Masterpool (USA), Kawasaki, 5-6

7. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 7-5

8. Max Anstie (GB), Yamaha, 13-7

9. Ken Roczen (D), Suzuki, 9-12

10. Jalek Swoll (USA), Triumph, 12-10

11. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 2-35 (DNF)

...

14. Julien Beaumer (USA), KTM, 8-30 (DNF)

...

17. Pierce Brown (USA), GASGAS, 10-38 (DNF)

…

DNS: Jo Shimoda (J), Honda

250 ccm Meisterschaftsendstand nach Runde 11:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 481 Punkte

2. Tom Vialle (F), KTM, 412, (-69)

3. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 405, (-76)

4. Chance Hymas (USA), Honda, 349, (-132)

5. Ty Masterpool (USA), Kawasaki, 316, (-165)

6. Jo Shimoda (J), Honda, 289, (-192)

7. Jalek Swoll (USA), Triumph, 277, (-204)

8. Pierce Brown (USA), GASGAS, 269 (-212)

9. Jordon Smith (USA), Yamaha, 253, (-228)

10. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 250, (-231)