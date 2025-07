Zeitplan: RedBud mit Ducati-Debüt von Antonio Cairoli

Die US Nationals gehen in RedBud in ihre zweite Saisonhälfte. Mit besonderer Spannung wird das US-Debüt des neunfachen Weltmeisters Antonio Cairoli aus Italien auf der Ducati Desmo 450 MX erwartet.

Das Rennen in RedBud, das traditionell am Wochenende des amerikanischen Unabhängigkeitstages stattfindet, ist der Höhepunkt der Saison. Die Wetteraussichten sind gut: Bei leichter Bewölkung werden Tageshöchsttemperaturen von 33 Grad erwartet. Es wird also eine Hitzeschlacht geben und auch sonst werden nicht nur am legendären 'La Roccos Leap' heiße Rennen erwartet. Antonio Cairoli wird die neue Ducati Desmo 450 MX erstmals in den USA einsetzen. Wie wird er sich mit dem Motorrad mit Desmodromik gegen die starke US-Konkurrenz behaupten? Dass in den USA ein etwas anderer Wind weht, zeigt das Beispiel von Weltmeister Jorge Prado. Die Strecken sind weitläufiger, weniger stark ausgefahren und flüssiger als in der WM. Cairoli kennt die Bedingungen aus dem Jahre 2022, als er zu Saisonbeginn drei Meisterschaftsläufe in den USA bestritt, in jenem Jahr allerdings nicht in RedBud startete.

Außerdem kehrt Titelverteidiger Chase Sexton (KTM) in den Wettkampf zurück und natürlich werden wir neben Cairoli auch die anderen europäischen Piloten genau verfolgen, allen voran Jorge Prado, der vor einer Woche in Southwick einige Akzente setzen konnte.

Meisterschaftsstand nach Runde 5 von 11:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 240

2. Eli Tomac (USA), Yamaha, 202, (-38)

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 197, (-43)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM, 188, (-52)

5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 181, (-59)

6. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 149, (-91)

7. Cooper Webb (USA), Yamaha, 130, (-110)

8. Joey Savatgy (USA), Honda, 118, (-122)

9. Jorge Prado (E), Kawasaki, 115, (-125)

10. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 99, (-141)

...

13. Benoit Paturel (F), Suzuki, 80, (-160)

14. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 79, (-161)

15. Harri Kullas (EST), Husqvarna, 59, (-181)

In der 250er Klasse konnte sich zuletzt Red Bull KTM-Werksfahrer Tom Vialle nach Platz 2 in Southwick auf Tabellenplatz 3 verbessern. Ansonsten wird diese Klasse weiterhin von Überflieger Haiden Deegan (Yamaha) dominiert. Zwischen Vialle, Kitchen und Marchbanks bleibt es im Kampf um Platz 3 eng.

Meisterschaftsstand nach Runde 5 von 11:



1. Haiden Deegan, (USA), Yamaha, 244

2. Jo Shimoda (J), Honda, 186 (-58)

3. Tom Vialle (F), KTM, 165, (-79)

4. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 164, (-80)

5. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 162, (-82)

6. Chance Hymas (USA), Honda, 132, (-112)

7. Ty Masterpool (USA), Kawasaki, 114, (-130)

8. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 113, (-131)

9. Michael Mosiman (USA), Kawasaki, 112, (-132)

10. Maximus Vohland (USA), Yamaha, 103, (-141)

So können die Rennen verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):

Livestream (kostenpflichtig):

Zeitplan US Nationals RedBud*)

Samstag, 05.07.2025



16:00 – Qualifying

19:00 – 250 ccm, Lauf 1

20:00 – 450 ccm, Lauf 1

21:00 – 250 ccm, Lauf 2

22:00 – 450 ccm, Lauf 2

*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr