Antonio Cairoli: US-Debüt mit der Ducati Desmo450 MX 26.06.2025 - 21:32 Von Thoralf Abgarjan

© Copyright-Free Schon am kommenden Wochenende wird Antonio Cairoli in Southwick als Ehrengast vor Ort sein

Die italienische Motocross-Ikone Antonio Cairoli wird an zwei Runden der US Nationals teilnehmen. Das US-Debüt der Ducati Desmo450 MX soll am 5. Juli in RedBud erfolgen. Cairoli will mit einem Serienmotorrad starten.