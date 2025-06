Southwick: Jett Lawrence (HRC) siegt überlegen

Mit Siegen in beiden Wertungsläufen konnte sich der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence an der Tabellenspitze der US Nationals weiter absetzen. Jorge Prado (Kawasaki) zeigte im Sand einen deutlichen Aufwärtstrend.

5. Lauf der US Nationals in Southwick (Massachusetts). Der Zeitplan wurde wegen des Übertragungs-Zeitfensters von TV-Station NBC wieder einmal verändert: Die 450er Klasse startete diesmal vor der 250er Klasse. Kawasaki-Werksfahrer Jason Anderson ereilte an diesem Wochenende eine Sommergrippe, so dass er sich kaum auf den Füßen halten konnte. Anderson blieb deshalb ohne Punkte.

Der sandige Boden war für MXGP-Weltmeister Jorge Prado eine Chance, endlich sein Potenzial zu zeigen. Und genau das tat der Spanier, auch wenn er in beiden Läufen etwas unglücklich zu Boden ging. In Gruppe A des Zeittrainings war Prado Schnellster. In der kombinierten Wertung belegte er mit 0,285 Sekunden Rückstand auf Polesetter Justin Cooper (Yamaha) Platz 4.

In den Rennen setzte Jett Lawrence ein weiteres eindrucksvolles Ausrufezeichen in seiner Titelmission. Der HRC-Werksfahrer gewann beide Läufe mit einem souveränen Start-Ziel-Sieg. Niemand konnte ihm das Wasser reichen und deshalb ist die Story kurz: 'Jettson' baute mit einem weiteren Doppelsieg seinen Vorsprung in der Tabelle von 28 auf 38 Punkte aus. Dominierend, sicher, unantastbar – das sind die Attribute für Jett Lawrence in dieser Saison.

Doch dahinter wurde es spannend. Im ersten Lauf startete Prado auf Rang 6 und duellierte sich mit Eli Tomac. Tomac und Prado gingen an Webb vorbei. Der Nächste auf ihrem Speiseplan war Aaron Plessinger (KTM) auf Rang 3. Nachdem sie den Red Bull KTM-Werksfahrer nach der Hälfte des ersten Laufs passiert hatten, rutschte Prado über das Vorderrad weg, ging zu Boden und musste Plessinger passieren lassen. Prado kam hinter Jett und Hunter Lawrence, Eli Tomac und Aaron Plessinger auf Rang 5 ins Ziel.

Der zweite Lauf begann mit einem Rad-an-Rad-Duell zwischen Jett Lawrence und Jorge Prado. Prado verfehlte ganz knapp den Holeshot hinter Jett, konnte sich aber bis zur Hälfte des Rennens hinter dem Australier auf Platz 2 halten. Zwar kam zu diesem Zeitpunkt Eli Tomac immer näher, aber Prado konnte sich behaupten. Als er wegen eines Überrundeten die Spur wechseln musste, ging er aber erneut zu Boden und fiel auf Platz 6 zurück. Am Ende musste er sich noch gegen den heranstürmenden Cooper Webb (Yamaha) zur Wehr setzen, aber Prado brachte Platz 6 über die Ziellinie.

Die Plätze 5 und 6 waren am Ende für den Weltmeister ein etwas unglücklicher Ausgang - aber sein bestes US-Resultat. Mit ein wenig mehr Glück hätte es in Southwick auch für ein Podium reichen können. Immerhin dürfte dem MXGP-Champion das Ergebnis für die Zukunft wieder etwas mehr Selbstvertrauen gegeben haben.

Auch Aaron Plessinger stürzte im zweiten Lauf und kam nur auf Rang 8 ins Ziel. Harri Kullas war auf Gesamtrang 11 der beste europäische Fahrer. Valentin Guillod und Benoit Paturel blieben auf den Rängen 15 und 13 in Southwick etwas farblos. Der Norweger Cornelius Toendel (Honda) erreichte im ersten Lauf Platz einen guten 11. Rang. Rückkehrer Justin Barcia (GASGAS) landete mit einem 10-9-Ergebnis auf Platz 9.

Am kommenden Wochenende findet in RedBud der 6. Lauf der US Nationals statt, der zugleich die zweite Saisonhälfte einläutet. Dort wird auch Antonio Cairoli mit der Ducati Desmo 450MX am Start stehen.

Ergebnis US Nationals 450, Southwick:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-1

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 2-2

3. Eli Tomac (USA), Yamaha, 3-3

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 6-5

5. Jorge Prado (E), Kawasaki, 5-6

6. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 8-4

7. Aaron Plessinger (USA), KTM, 4-8

8. Cooper Webb (USA), Yamaha, 7-7

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 10-9

10. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 12-10

11.Harri Kullas (EST), Husqvarna, 9-13

12. Joey Savatgy (USA), Honda, 13-11

13. Benoit Paturel (F), Suzuki, 14-14

14. Coty Schock (USA), Yamaha, 18-12

15. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 16-15

16. Lorenzo Locurcio (VEN), 15-16

17. Cornelius Toendel (N), Honda, 11-38

...

38. (DNF) Jason Anderson (USA), Kawasaki, 36-33

...

DNS: Chase Sexton (USA), KTM, 39-DNS

DNS: Dylan Ferrandis (F), Honda

Meisterschaftsstand nach Runde 5 von 11:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 240

2. Eli Tomac (USA), Yamaha, 202, (-38)

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 197, (-43)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM, 188, (-52)

5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 181, (-59)

6. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 149, (-91)

7. Cooper Webb (USA), Yamaha, 130, (-110)

8. Joey Savatgy (USA), Honda, 118, (-122)

9. Jorge Prado (E), Kawasaki, 115, (-125)

10. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 99, (-141)

...

13. Benoit Paturel (F), Suzuki, 80, (-160)

14. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 79, (-161)

15. Harri Kullas (EST), Husqvarna, 59, (-181)