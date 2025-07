Chase Sexton (KTM): Comeback in RedBud

Chase Sexton wird in RedBud mit der Startnummer 1 am Start stehen, aber nicht mit dem Red Plate

Titelverteidiger Chase Sexton (Red Bull KTM) wird nach seinem heftigen Abflug in Pala am kommenden Samstag in RedBud zum 6. Meisterschaftslauf der US-Nationals wieder ins Geschehen eingreifen.

Nach seinem heftigen Abflug beim Saisonauftakt in Pala wird Titelverteidiger Chase Sexton am kommenden Samstag zum 6. Meisterschaftslauf wieder in die Serie zurückkehren. Zwar hat der Red Bull KTM-Werksfahrer keinerlei Titelchancen mehr, aber es geht in dieser Phase der Meisterschaft auch darum, sich als Kader für das Motocross der Nationen am 5. Oktober in Crawfordsville für Team USA zu empfehlen.

RedBud, das traditionell am Wochenende des amerikanischen Unabhängigkeitstages den Saisonhöhepunkt markiert, wird also in mehrfacher Hinsicht spannend: Der neunfache MXGP-Champion Antonio Cairoli wird das US-Debüt von Ducati geben.

«Wir freuen uns darauf, unser gesamtes Red Bull Factory Racing-Team für Runde 6 am Startgatter zu haben», kündigte KTM die Rückkehr Sextons an.

Die Meisterschaften werden vom australischen HRC-Werksfahrer Jett Lawrence dominiert. Bester Amerikaner ist nach der Hälfte der Saison Eli Tomac (Yamaha), der aber auf Platz 2 bereits einen Rückstand von 38 Punkten hat.

Meisterschaftsstand nach Runde 5 von 11:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 240

2. Eli Tomac (USA), Yamaha, 202, (-38)

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 197, (-43)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM, 188, (-52)

5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 181, (-59)

6. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 149, (-91)

7. Cooper Webb (USA), Yamaha, 130, (-110)

8. Joey Savatgy (USA), Honda, 118, (-122)

9. Jorge Prado (E), Kawasaki, 115, (-125)

10. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 99, (-141)