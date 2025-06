Jorge Prado: Erst Kritik, dann Trauer um MX-Youngster

MXGP-Motocross-Weltmeister Jorge Prado sicherte sich im tiefen Sand von Southwick seine beste Saisonausbeute in den USA und wurde danach auf den Boden der Realität zurückgeholt.

Jorge Prado (24) hat im Rahmen der US-Motocross-Serie seinen bisher besten Auftritt hingelegt. Der vierfache Weltmeister aus Lugo in Spanien fuhr auf der Sandpiste in Southwick nach guten Starts trotz kleiner Ausrutscher auf die Ränge 5 und 6.

Trotz der guten Leistung war von Prado anschließend ein kritischer Unterton zu hören: «Vom ersten Renntag an kommen wir an jedem Wochenende an die Piste und ich glaube stets, dass ich siegfähig bin. Dann gibt’s auf der Piste immer ein Erwachen – ich fühle mich dann nicht gut oder was auch immer. Wir müssen weiterarbeiten und das Bike besser machen. Ich würde sagen, wir müssen das Motorrad an meinen Speed anpassen.»

Prado war diesmal in den Trainings weit vorne, war im zweiten Training Schnellster und holte in der Qualifikation Platz 4. Der Spanier konnte in Lauf 2 einige Zeit Dominator Jett Lawrence (Honda) folgen, stürzte dann aber vor einer Überrundung.

Nach dem Rennen in Southwick war all das kein Thema mehr. Dann wurde bekannt, dass Kawasaki-Factory-Junior Aidan Zingg bei einem Rennen der US-Nachwuchs-Serie in Mammoth Mountain in Kalifornien tödlich verunglückt ist. Zingg, der Sohn eines Design-Unternehmers aus der Szene, wurde nur 16 Jahre alt.

Der genaue Hergang des fürchterlichen Unfalls ist noch nicht bestätigt. Der Youngster hatte im Jahr 2024 die AMA-Serie Supermini 2 gewonnen und erhielt danach einen mehrjährigen Kawasaki-Werksvertrag.

Ergebnisse US-Nationals 450, Southwick:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-1

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 2-2

3. Eli Tomac (USA), Yamaha, 3-3

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 6-5

5. Jorge Prado (E), Kawasaki, 5-6

6. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 8-4

7. Aaron Plessinger (USA), KTM, 4-8

8. Cooper Webb (USA), Yamaha, 7-7

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 10-9

10. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 12-10

11. Harri Kullas (EST), Husqvarna, 9-13

12. Joey Savatgy (USA), Honda, 13-11

13. Benoit Paturel (F), Suzuki, 14-14

14. Coty Schock (USA), Yamaha, 18-12

15. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 16-15

16. Lorenzo Locurcio (VEN), 15-16

17. Cornelius Toendel (N), Honda, 11-38

...

38. (DNF) Jason Anderson (USA), Kawasaki, 36-33

...

DNS: Chase Sexton (USA), KTM, 39-DNS

DNS: Dylan Ferrandis (F), Honda

Meisterschaftsstand nach Runde 5 von 11:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 240

2. Eli Tomac (USA), Yamaha, 202, (-38)

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 197, (-43)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM, 188, (-52)

5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 181, (-59)

6. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 149, (-91)

7. Cooper Webb (USA), Yamaha, 130, (-110)

8. Joey Savatgy (USA), Honda, 118, (-122)

9. Jorge Prado (E), Kawasaki, 115, (-125)

10. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 99, (-141)

...

13. Benoit Paturel (F), Suzuki, 80, (-160)

14. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 79, (-161)

15. Harri Kullas (EST), Husqvarna, 59, (-181)