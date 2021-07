Jeremy Martin (Yamaha) siegt zu Hause in Spring Creek

Lokalmatador Jeremy Martin (Yamaha) gewann auf seiner Hausstrecke in Millville den Tagessieg vor Michael Mosiman (GASGAS) und Justin Cooper (Yamaha), der die Tabellenführung übernahm, weil Jett Lawrence erneut Pech hatte

6. Lauf der Lucas Oil Pro Motocross Championship in Spring Creek (Minnesota) auf der Hausstrecke der Martin Brüder (Jeremy und Alex), deren Vater die Strecke besitzt und betreibt: Star Racing Yamaha Werksfahrer Justin Cooper zog den 'holeshot' zum ersten Lauf und führte das Rennen 12 Runden lang an, bevor Lokalmatador Jeremy Martin in Runde 13 bergab am legendären 'Mount Martin' attackierte und in der Talsohle in Führung ging. Am Ende gewann Martin mit 7,5 Sekunden Vorsprung vor Cooper und Mosiman.

Im zweiten Lauf katapultierte der Lokalmatador seine Yamaha zu einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg und gewann damit die Tageswertung klar. Martin wurde übrigens der 6. Tagessieger der laufenden Saison. Jedes Rennen hatte somit einen anderen Sieger. In der Tabelle der 250 ccm US Nationals machte Martin damit einen großen Sprung nach vorne und verbesserte sich von P8 auf P4.

Tabellenführer Jett Lawrence (Honda) hatte nach seinem unverschuldeten Crash letzte Woche auch an diesem Wochenende in Spring Creek Pech. In beiden Läufen startete er zunächst nur im Mittelfeld. In Moto-1 konnte er noch relativ problemlos auf P4 vorfahren. Im zweiten Lauf erlebte der Australier aber ein Desaster: Er kam auf Rang 10 aus der ersten Runde und steckte in Verkehr fest. Nach 5 Minuten kollidierte Pierce Brown auf P5 liegend mit RJ Hampshire (Husqvarna) an der letzten Rhythmuswelle vor dem Zielsprung. Brown und Hampshire stürzten. Als Brown aufstand, wurde er aber von Jett Lawrence erfasst und zu Boden gerissen. Mehrere Fahrer (Frey, Robertson, Marchbanks) landeten ebenfalls auf den am Boden liegenden Motorrädern und stürzten. Jett Lawrence kam wieder als erster von der Unfallstelle weg, musste aber mit einem halb abgerissenen Endschalldämpfer weiterfahren. Hampshire musste verletzt behandelt werden und das Rennen aufgeben. Tatsächlich konnte Jett nach dem Zwischenfall noch bis auf Rang 6 nach vorne fahren, aber das Podium war in unerreichbare Ferne gerückt.

Justin Cooper (Yamaha) sammelte mit einem 2-3-Ergebnis und P3 der Tageswertung genügend Punkte, um die Tabellenführung zu übernehmen. Jett Lawrence rangiert nun mit 6 Punkten Rückstand auf P2 der Tabelle. «Das Rennen war ein Albtraum», meinte der Australier später. «Meine Starts haben mir heute nicht gerade geholfen und dann wurde ich auch noch in diesen Massencrash verwickelt... Aber Aufgeben ist meine Sache nicht.»

Kawasaki-Werksfahrer Austin Forkner hat im zweiten Lauf von Milleville mit P4 endlich ein gutes Ergebnis zusammengebracht und der Sieger von Southwick, Hunter Lawrence wurde mit einem 5-5-Ergebnis Fünfter. Am nächsten Wochenende gehen die US Nationals in Washougal in ihre zweite Halbzeit.

Ergebnis Spring Creek 250 ccm:



1. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 1-1

2. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 3-2

3. Justin Cooper (USA), Yamaha, 2-3

4. Jett Lawrence (AUS), Honda, 4-6

5. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 5-5

6. Colt Nichols (USA), Yamaha, 7-7

7. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 8-9

8. Austin Forkner (USA), Kawasaki, 17-4

9. Carson Mumford (USA), Honda, 14-8

10. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 12-10

11. Maximus Vohland (USA), KTM, 9-13

Meisterschaftsstand nach Runde 5 von 12:



1. Justin Cooper (USA), Yamaha, 243

2. Jett Lawrence (AUS), Honda, 237, (-6)

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 210, (-33)

4. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 175, (-68)

5. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 163, (-80)

6. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 162, (-81)

7. Colt Nichols (USA), Yamaha, 159, (-84)

8. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 148, (-95)

9. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 124, (119)

10. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 122, (-121)

11. Austin Forkner (USA), Kawasaki, 116, (-127)

...

38. Dominique Thury (D), Yamaha, 2-, (-241)