RJ Hampshire (Husqvarna) siegt, Farres P9

Mit einem 1-2-Ergebnis gewann RJ Hampshire (Husqvarna) das Budds Creek National in Mechanicsville. Tabellenführer Jett Lawrence (Honda) wurde mit einem 2-3-Ergebnis Dritter. Guillem Farres (Yamaha) debütierte als Neunter

10. Lauf der US Nationals in Mechanicsville: Husqvarna-Werksfahrer RJK Hampshire zog den Holeshot zum ersten Lauf, doch nach einer halben Runde übernahm Michael Mosiman (GASGAS) die Führung, während Justin Cooper stürzte und auch Hunter Lawrence ging in der Anfangsphase des Rennens zu Boden und fiel weit außerhalb der Top-30 zurück. Bei seiner Aufholjagd hatte er weitere Probleme: Er stürzte erneut und sein Bike verfing sich in der Streckenbegrenzung. Am Ende kämpfte er gegen Cooper um Rang 8.

Der spanische US-Debütant Guillem Farres (Yamaha), startete im Bereich der Top-6 und wurde im ersten Lauf lediglich von Jo Shimoda (Kawasaki) überholt. Farres beendete den ersten Lauf auf einem guten 6. Rang.

RJ Hampshire schloss die Lücke zu Mosiman und übernahm in Runde 8 die Führung. Hampshire gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 5,3 Sekunden vor Jett Lawrence und Jo Shimoda.

Justin Cooper zog den Holeshot zum zweiten Lauf, während Jett Lawrence zwischen Hampshire und McAdoo eingeklemmt wurde und nur im Bereich von P20 ins Rennen ging. Nach der ersten Runde hatte sich Jett bereits auf P12 vorgekämpft und duellierte sich später mit seinem Bruder Hunter, der keinen guten Start hatte.

In Runde 6 setzte sich Shimoda gegen Cooper durch und übernahm die Spitze. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Japaner auf dem Weg zum Tagessieg, doch RJ Hampshire, der auf Rang 5 gestartet war, kämpfte sich ebenfalls an Cooper vorbei und holte mit einem 1-2-Ergebnis den Tagessieg in Budds Creek. Für Hampshire war es der vierte Sieg in seiner Karriere. Seinen letzten Sieg konnte der Husqvarna-Werksfahrer am 3. Juli 2021 in RedBud feiern.

Tabellenführer Jett Lawrence kämpfte sich am Ende noch bis auf P3 nach vorne und stand mit einem 2-3-Ergebnis auf dem dritten Podiumsrang hinter dem Sieger des zweiten Laufs, Jo Shimoda. Hunter Lawrence erreichte das Ziel nur auf Rang 9. Damit fiel der Australier in der Tabelle auf P3 zurück. Neuer Tabellenzweiter ist jetzt Jo Shimoda mit einem Rückstand von 37 Punkten zu Leader Jett Lawrence.

Guillem Farres startete nur im Mittelfeld in den zweiten Lauf, doch bis zur Hälfte des Rennens kämpfte er sich erneut in die Top-10. Am Ende fiel der Spanier bis auf Rang 13 zurück, beendete aber den Tag mit einem 6-13-Ergebnis auf Gesamtrang 9. Der Este Jorgen Talviku verfehlte auf den Rängen 27 und 22 die Punkteränge.

Der 11. und damit vorletzte Lauf der US Nationals findet am 27. August in Crawfordsville (Indiana) statt.

Ergebnis US Nationals Mechanicsville 250 ccm:

1. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 1-2

2. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 3-1

3. Jett Lawrence (AUS), Honda, 2-3

4. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 4-7

5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 9-4

6. Nate Trasher (USA), Yamaha, 7-6

7. Maximus Vohland (USA), KTM, 5-8

8. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 8-9

9. Guillem Farres (E), Yamaha, 6-13

10. Carson Mumford (USA), Suzuki, 14-10

...

14. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 10-17

...

24. Jorgen Talviku (EST), Husqvarna, 27-22

Meisterschaftsstand nach Runde 10 von 12:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 433

2. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 396, (-37)

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 390, (-43)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 346, (-87)

5. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 274, (-159)

6. Maximus Vohland (USA), KTM, 251, (-182)

…

27. Guillem Farres (E), Yamaha, 23, (-410)