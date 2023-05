Hunter Lawrence (Honda) gewinnt Saisonauftakt

HRC Werksfahrer Hunter Lawrence gewann mit einem 3-1-Ergebnis den Saisonauftakt der 250 ccm Klasse in Pala (Kalifornien) vor Haiden Deegan (Yamaha) und RJ Hampshire (Husqvarna), die beide nach Sturz zurückfielen.

Mit einem 3-1-Ergebnis gewann der australische Honda-Werksfahrer Hunter Lawrence den Auftakt der US Nationals in Pala/Kalifornien. Jalek Swoll (Husqvarna) gewann den Holeshot zum ersten Lauf. Jeremy Martin (Yamaha) stürzte in der er ersten Kurve und fiel zurück. In der ersten Runde übernahm zunächst der Japaner Jo Shimoda (Kawasaki) die frühe Führung, die er aber in Runde 3 an den ebenfalls gut gestarteten RJ Hampshire (Husqvarna) abgeben musste. Zwischen Hampshire und Shimoda entbrannte ein Duell um die Spitze mit mehreren Führungswechseln. RJ Hampshire setzte sich am Ende durch und gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 6,1 Sekunden vor Maximus Vohland (KTM). Shimoda fiel nach einem Sturz zurück und beendete den ersten Lauf auf Rang 4. Hunter Lawrence (Honda) blieb nach dem Start im Verkehr hängen, musste sich aus dem Mittelfeld nach vorne arbeiten und beendete den ersten Lauf auf Rang 3.

Lawrence gewann den Holeshot zum zweiten Lauf und gewann mit einem Start-Ziel-Sieg. Der Sieger der ersten Laufs, RJ Hampshire, stürzte in der ersten Runde, musste vom Ende des Feldes eine Aufholjagd starten und konnte in dieser Situation nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Er beendete den zweiten Lauf auf P11, erreichte damit aber noch den dritten Platz auf dem Tagespodium.

Haiden Deegan (Yamaha) hatte im ersten Lauf einen kleinen Sturz, der ihn auf P14 zurückwarf. Im zweiten Lauf rangierte Deegan zu Beginn des Rennens auf P3 hinter Lawrence und Tom Vialle (KTM), doch 'Dangerboy' setzte sich nach der Hälfte des Rennens gegen den amtierenden MX2-Weltmeister durch und beendete das Rennen mit 8,4 Sekunden Rückstand auf P2 hinter Lawrence, der die Tageswertung gewann und damit das 'redplate' des Meisterschaftsführenden übernahm.

Tom Vialle wurde mit einem 7-3-Ergebnis Vierter der Tageswertung. Vohland hatte keinen guten Start und musste sich im zweiten Lauf von P16 aus nach vorne kämpfen. Ein 2-9-Ergebnis reichte dann am Ende nur für Gesamtrang 6.

Eine gute Leistung zeigte der aus der ADAC Youngster Cup bekannte Guillem Farres (Yamaha). Im ersten Lauf hatte er zunächst keinen guten Start, kämpfte sich aber im Rennen von P16 auf P8 nach vorne. Im zweiten Lauf startete er in der Spitzengruppe und beendete den Saisonauftakt von Pala mit einem 8-5-Ergebnis auf Gesamtrang 8.

Der zweite Lauf der US Nationals findet am kommenden Wochenende in Hangtown statt.

Ergebnis US Nationals Pala, 250:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 3-1

2. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 6-2

3. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 1-11

4. Tom Vialle (F), KTM, 7-3

5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 5-4

6. Maximus Vohland (USA), KTM, 2-9

7. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 4-6

8. Guillem Farres (E), Yamaha, 8-5

9. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 10-7

10. Carson Mumford (USA), Kawasaki, 11-8

…

15. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 19-10

16. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 17-15

17. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 16-19

Meisterschaftsstand nach Runde 1:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 45

2. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 37

3. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 35, (-8)

4. Tom Vialle (F), KTM, 34, (-9)

5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 34, (-9)

6. Maximus Vohland (USA), KTM, 34, (-9)

7. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 33, (-9)

8. Guillem Farres (E), Yamaha, 29, (-16)

9. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 25, (-20)

10. Carson Mumford (USA), Kawasaki, 23, (-22)