Guillem Farres (Yamaha) nach Crash operiert

Bei dem Massencrash im ersten 250er Rennen von Thunder Valley brach sich der spanische Star Racing Yamaha Pilot Guillem Farres den linken Arm. Farres wurde in Colorado bereits operiert und fällt aus.

Der Start zum ersten 250er Rennen der US Nationals in Thunder Valley begann mit einem Paukenschlag. Mehrere Fahrer kollidierten am Ende der Startgeraden und stürzten teils heftig. Einige Fahrer wurden am Boden von Motorrädern getroffen. Neben RJ Hampshire und Jo Shimoda waren auch Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle und de spanische Star Racing Yamaha Pilot Guillem Farres betroffen. Beide Europäer verletzten sich und konnten zum zweiten Lauf nicht wieder antreten.

MX2-Weltmeister Tom Vialle kam mit leichteren Blessuren davon und hofft, dass er kommende Woche schon wieder fahren kann. Farres hat es wesentlich heftiger erwischt. Als er nach dem Crash vom Ort des Geschehens wegstapfte, hing sein linker Arm kraftlos nach unten. Was zu befürchten war, hat sich nun bestätigt: Farres hat sich eine Armfraktur zugezogen, die bereits gestern in Colorado operativ fixiert wurde. Damit wird der Spanier die nächsten Rennen der US Nationals aussitzen müssen.

Farres wechselte nach dem Gewinn des ADAC MX Youngster Cups letztes Jahr in die USA, wo er von Anfang an ein Top-10-Pilot war. Nach der zweiten Meisterschaftsrunde rangierte der Spanier auf Platz 7. Durch seinen Totalausfall in Thunder Valley fiel er nun auf Rang 12 zurück.

Ergebnis US Nationals Thunder Valley, 250:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 2-1

2. Justin Cooper (USA), Yamaha, 1-4

3. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 5-2

4. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 3-8

5. Chance Hymas (Honda), 11-3

6. Maximus Vohland (USA), KTM, 7-5

7. Jordon Smith (USA), Yamaha, 6-6

8. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 4-9

9. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 8-7

10. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 10-10

…

20. Joel Rizzi (GB), GASGAS, 21-18

...

36. Tom Vialle (F), KTM, 29-DNS

...

42. Guillem Farres (E), Yamaha, 38-DNS

DNS:. Jeremy Martin (USA), Yamaha

DNS: Michael Mosiman (USA), GASGAS

Meisterschaftsstand nach Runde 3:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 137

2. Justin Cooper (USA), Yamaha, 121, (-16)

3. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 110, (-27)

4. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 95, (-42)

5. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 94, (-43)

6. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 88, (-49)

7. Maximus Vohland (USA), KTM, 83, (-54)

8. Tom Vialle (F), KTM, 68, (-69)

9. Chance Hymas (Honda), 63, (-74)

10. Ryder DiFrancesco (USA), Honda, 63, (-74)

11. Jordon Smith (USA), Yamaha, 58, (-79)

12. Guillem Farres (E), Yamaha, 57, (-80)