Hunter Lawrence (Honda) siegt auch in Hangtown

Mit einem 3-1-Ergebnis gewann der australische HRC Werksfahrer Hunter Lawrence den 2. Lauf der US Nationals in Hangtown vor den beiden Star Racing Yamaha Piloten Cooper und Deegan. Jeremy Martin wurde verletzt.

2. Lauf der US Nationals in Hangtown (Kalifornien): 'Dangerboy' Haiden Deegan (Yamaha) zog den Holeshot zum ersten Lauf und konnte über die Renndistanz die hohe Pace der Anfangsphase halten. Der 17-jährige Youngster hielt in den letzten Runden dem Druck seines Star Racing Yamaha Teamkollegen Justin Cooper stand und er gewann mit einem Vorsprung von 2,1 Sekunden. Für Deegan war es der erste Sieg im Motocross in seiner jungen Karriere. Der Youngster hat bisher nur 7 Rennen im Pro Motocross bestritten.

Der australische Tabellenführer Hunter Lawrence (Honda) hatte in diesem Rennen keinen optimalen Start und musste sich von P7 aus nach vorne kämpfen. In der ersten Rennhälfte kam es dann zum europäischen Duell zwischen MX2-Weltmeister Tom Vialle (KTM) und dem amtierende ADAC MX Youngsters Champion Guillem Farres (Yamaha). Der Spanier nutzte einen kleinen Fehler des Franzosen und erreichte in diesem Lauf P6 vor Vialle. Maximus Vohland (KTM) und Michael Mosiman (Husqvarna) stürzten und konnten auf den Plätzen 11 und 14 nur noch Schadensbegrenzung betreiben.

Den Holeshot zum zweiten Lauf gewann Justin Cooper. In der zweiten Kurve kam es zu einem haarsträubenden Massencrash: Jeremy Martin (Yamaha) stürzte über das Vorderrad und wurde von mehreren nachfolgenden Piloten an- bzw. überfahren. In den Crash war auch Michael Mosiman (GASGAS) verwickelt. Martin musste mit einer Verletzung an der rechten Hand von der Medical Crew abtransportiert werden und auch für Mosiman war das Rennen zu Ende.

Nach 3 Runden befand sich Lawrence an Coopers Hinterrad und ging in Führung. Jo Shimoda (Kawasaki) kollidierte mit einem überrundeten Fahrer, kam von der Strecke ab, stürzte und konnte danach auf P10 nur noch Schadensbegrenzung betreiben.

Hunter Lawrence gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 3,1 Sekunden vor Cooper und Vialle. Der Franzose konnte in diesem Rennen erneut eine Podiumsplatzierung einfahren, doch nach P7 im ersten Lauf verfehlte er das Tagespodium. Deegan überquerte die Ziellinie als Vierter und stand mit einem 4-1-Ergebnis in Hangtown erneut auf dem Podium der US Nationals.

Hunter Lawrence konnte in Hangtown seine Tabellenführung auf 10 Punkte gegenüber Deegan, Cooper und Vialle ausbauen.

Der dritte Lauf der US Nationals findet am nächsten Wochenende in Thunder Valley statt.

Ergebnis US Nationals Hangtown, 250:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 3-1

2. Justin Cooper (USA), Yamaha, 2-2

3. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 1-4

4. Tom Vialle (F), KTM, 7-3

5. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 5-5

6. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 4-10

7. Guillem Farres (E), Yamaha, 6-8

8. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 10-7

9. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 9-11

10. Ryder DiFrancesco (USA), Kawasaki, 8-13

11. Maximus Vohland (USA), KTM, 11-12

…

16. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 13-39

17. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 14-40

…

20. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 16-30

Meisterschaftsstand nach Runde 2:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 90

2. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 80, (-10)

3. Justin Cooper (USA), Yamaha, 78, (-12)

4. Tom Vialle (F), KTM, 68, (-22)

5. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 67, (-23)

6. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 62, (-28)

7. Guillem Farres (E), Yamaha, 57, (-33)

8. Maximus Vohland (USA), KTM, 53, (-37)

9. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 50, (-40)

10. Carson Mumford (USA), Kawasaki, 41, (-49)