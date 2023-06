Thunder Valley: Jett Lawrence (HRC) dominiert weiter

Mit einem weiteren ungefährdeten Doppelsieg gewann Jett Lawrence (Honda) den dritten Lauf der US Nationals in Thunder Valley vor den beiden Red Bull KTM Piloten Aaron Plessinger und Cooper Webb.

3. Lauf der US Nationals in Thunder Valley: Der Tag begann für Tabellenführer Jett Lawrence und das HRC- Werksteam mit einer Schrecksekunde: In der Trainings-Session touchierte der australische Überflieger mit dem Lenker einen Pfosten der Streckenbegrenzung, an den ein Warnlicht befestigt war. Jett schlug sich dabei so heftig die Hand an, dass er die Session unterbrechen musste. Zum Glück war die Verletzung harmloser als zunächst befürchtet. Jett fuhr in Session 3 mit 2:16.487 Min. die schnellste Rundenzeit und startete von der Pole-Position in die Rennen.

Der Rest ist schnell berichtet: Jett holte in beiden Läufen den Holeshot und gewann beide Läufe souverän. Der australische 450er Rookie führt die Tabelle weiterhin mit Idealpunktzahl an. Damit konnte er seinen Vorsprung in der Tabelle von 18 auf 34 Punkte ausbauen.

Im ersten Lauf kollidierte Aaron Plessinger (KTM) mit Dylan Ferrandis (Yamaha), so dass beide Piloten stürzten. Plessinger wurde am Boden von Ferrandis´ Yamaha eingeklemmt, so dass der Franzose Plessinger zunächst aus seiner misslichen Lage befreien musste. Webb stürzte auf P2 liegend später ebenfalls, doch er konnte aber seine Position halten und über die Ziellinie retten.

Die Sensation von Thunder Valley war jedoch Ty Masterpol. Der Kawasaki-Privatier war im ersten Lauf in einen Massencrash nach dem Start verwickelt, nahm das Rennen als Letzter auf und mit einer beeindruckenden Aufholjagd bis auf P5 nach vorne. Im zweiten Rennen startete er im Bereich der Top-10, kämpfte sich im Rennen erneut Schritt für Schritt nach vorne und überholte dabei respektlos Werksfahrer Dylan Ferrandis (Yamaha). Ferrandis konnte ihn erst in der letzten Runde abfangen und damit die Hackordnung wieder herstellen.

Der Aufsteiger aus der 250er Klasse, Garrett Marchbanks (Yamaha), erreichte bei seinem ersten 450er Rennen Rang 7.

Der 4. Lauf der US Nationals findet in einer Woche in HighPoint statt.

Ergebnis US Nationals Thunder Valley, 450:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-1

2. Aaron Plessinger (USA), KTM, 4-2

3. Cooper Webb (USA), KTM, 2-5

4. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 3-6

5. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 7-3

6. Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 5-4

7. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 6-8

8. Grant Harlan (USA), Yamaha, 8-7

9. Fredrik Noren (S), Suzuki, 10-10

10. Lorenzo Locurcio (VEN), GASGAS, 12-9

11. Derek Drake (USA), Suzuki, 9-12

...

21. José Butron (E), GASGAS, 21-17

...

DNS: Chase Sexton (USA), Honda, 2-2

Meisterschaftsstand nach Runde 3:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 150

2. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 116, (-34)

3. Cooper Webb (USA), KTM, 112, (-38)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM, 109, (-41)

5. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 98, (-52)

6. Lorenzo Locurcio (VEN), GASGAS, 67, (-83)

7. Fredrik Noren (S), Suzuki, 63, (-87)

8. Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 62, (-88)

9. Derek Drake (USA), Suzuki, 58, (-92)

10. Grant Harlan (USA), Yamaha, 56, (-94)

11. José Butron (E), GASGAS, 49, (-101)

12. Jerry Robin (USA), Yamaha, 49, (-101)

13. Chase Sexton (USA), Honda, 44, (-106)