Hunter Lawrence (Honda) siegt in Thunder Valley 11.06.2023 - 01:08 Von Thoralf Abgarjan

© Honda Hunter Lawrence gewann in Thunder Valley

Mit einem 2-1-Ergebnis gewann Tabellenführer Hunter Lawrence (Honda) de 3. Lauf der US Nationals in Thunder Valley. Tom Vialle (KTM) und Guillem Farres (Yamaha) waren in einen Crash verwickelt und fielen aus.